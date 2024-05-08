買權利車糾紛傳槍聲 高雄警逮13人搜出3把空氣槍

高雄因買權利車糾紛傳槍聲，警破案逮13人搜出3把槍，13人全部移送法辦。（民眾提供）

2024/05/08 15:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄因買車糾紛傳槍聲，洪姓男子向吳姓男子買權利車，事後才知車牌被警方扣牌，懷疑賣方欺騙，雙方起口角，洪男怒砸吳男車廠內的車，吳男也不甘示弱，率眾半路攔截洪男，雙方開車追撞，吳的李姓、顏姓友人涉嫌持瓦斯槍朝洪車射擊，所幸無人傷亡，警方組成專案一舉逮捕13嫌，取出3把空氣槍。

鼓山分局今午宣布破案，依妨害秩序、毀損、傷害、組織犯罪條例、強制、公共危險等罪，將主嫌吳、洪等13嫌移送法辦。

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據了解，警方於5月4日清晨接獲報案，鼓山區裕誠路發生交通事故與糾紛，警方趕到多輛轎車已鳥獸散，警方調閱路口監視器，以車追人，一一追查到案，調查發現原來是一起買車糾紛，並查到與當天仁武轄區一件砸車案有關連。

經查洪男（36歲）與吳男（24歲）有購車糾紛，因權利車輛買賣發生3萬5千元糾紛，一開始在仁武區鳳仁路協調，雙方一言不合，洪男與同行友人毀損吳男車輛後駕車離去，雙方於當（4）日凌晨5時又在鼓山區裕誠路相遇，吳男夥同李姓、顏姓友人駕車追逐。

追逐過程傳出槍響，疑由李男、顏男朝洪的車子開槍射擊，並衝撞洪男車輛後揚長而去；鼓山分局會同仁武分局、刑大等單位追捕開槍嫌犯，迅速逮捕滋事的13嫌全數送辦，並搜出空氣槍3把，經鑑識人員以鋁板檢測，均未貫穿不具殺傷力，今依妨害秩序、毀損、傷害、組織犯罪條例、強制、公共危險等罪移送法辦。

高雄因買權利車糾紛傳槍聲，警破案逮13人搜出3把槍，13人全部移送法辦。（民眾提供）

高雄因買權利車糾紛傳槍聲，雙方開車追撞，警破案逮13人搜出3把槍。（民眾提供）

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