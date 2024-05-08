為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

買權利車糾紛傳槍聲 高雄警逮13人搜出3把空氣槍

高雄因買權利車糾紛傳槍聲，警破案逮13人搜出3把槍，13人全部移送法辦。（民眾提供）

高雄因買權利車糾紛傳槍聲，警破案逮13人搜出3把槍，13人全部移送法辦。（民眾提供）

2024/05/08 15:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄因買車糾紛傳槍聲，洪姓男子向吳姓男子買權利車，事後才知車牌被警方扣牌，懷疑賣方欺騙，雙方起口角，洪男怒砸吳男車廠內的車，吳男也不甘示弱，率眾半路攔截洪男，雙方開車追撞，吳的李姓、顏姓友人涉嫌持瓦斯槍朝洪車射擊，所幸無人傷亡，警方組成專案一舉逮捕13嫌，取出3把空氣槍。

鼓山分局今午宣布破案，依妨害秩序、毀損、傷害、組織犯罪條例、強制、公共危險等罪，將主嫌吳、洪等13嫌移送法辦。

據了解，警方於5月4日清晨接獲報案，鼓山區裕誠路發生交通事故與糾紛，警方趕到多輛轎車已鳥獸散，警方調閱路口監視器，以車追人，一一追查到案，調查發現原來是一起買車糾紛，並查到與當天仁武轄區一件砸車案有關連。

經查洪男（36歲）與吳男（24歲）有購車糾紛，因權利車輛買賣發生3萬5千元糾紛，一開始在仁武區鳳仁路協調，雙方一言不合，洪男與同行友人毀損吳男車輛後駕車離去，雙方於當（4）日凌晨5時又在鼓山區裕誠路相遇，吳男夥同李姓、顏姓友人駕車追逐。

追逐過程傳出槍響，疑由李男、顏男朝洪的車子開槍射擊，並衝撞洪男車輛後揚長而去；鼓山分局會同仁武分局、刑大等單位追捕開槍嫌犯，迅速逮捕滋事的13嫌全數送辦，並搜出空氣槍3把，經鑑識人員以鋁板檢測，均未貫穿不具殺傷力，今依妨害秩序、毀損、傷害、組織犯罪條例、強制、公共危險等罪移送法辦。

高雄因買權利車糾紛傳槍聲，警破案逮13人搜出3把槍，13人全部移送法辦。（民眾提供）

高雄因買權利車糾紛傳槍聲，警破案逮13人搜出3把槍，13人全部移送法辦。（民眾提供）

高雄因買權利車糾紛傳槍聲，雙方開車追撞，警破案逮13人搜出3把槍。（民眾提供）

高雄因買權利車糾紛傳槍聲，雙方開車追撞，警破案逮13人搜出3把槍。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
21歲男子買新空氣槍街邊炫耀 不小心擊發被警逮
2024/05/04 16:11

21歲男子買新空氣槍街邊炫耀 不小心擊發被警逮
壽山動物園保全拿槍棍嚇獼猴 高市觀光局：緊急事件才會動用
2024/04/18 10:29

壽山動物園保全拿槍棍嚇獼猴 高市觀光局：緊急事件才會動用

少子化挑戰 劍聲托嬰：培養孩子獨立自主
調查官開權利車規避繳罰款還違規查個資 被判1年3月、緩刑4年
2024/04/26 17:34

調查官開權利車規避繳罰款還違規查個資 被判1年3月、緩刑4年
彰化議員服務處遭連開7槍 警方：已掌握6嫌犯
2024/04/10 06:21

彰化議員服務處遭連開7槍 警方：已掌握6嫌犯

這款乳霜有鍍「金」？傲人得獎內幕全曝光
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播