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    「詐彈客」再嗆衝清大開槍 校方、警方搜尋未發現異狀

    清華大學今天再接到「詐」彈客惡作劇電子郵件，校方與警方盤查後未發現異狀，已報警檢方指揮偵辦。（記者洪美秀攝）

    清華大學今天再接到「詐」彈客惡作劇電子郵件，校方與警方盤查後未發現異狀，已報警檢方指揮偵辦。（記者洪美秀攝）

    2023/03/28 17:44

    首次上稿 16:49
    更新時間 17:44

    〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學昨天（27日）下午接獲通報，有不明人士宣稱在校內男廁所放置1枚遙控炸彈，所幸虛驚一場。沒想到今天又收到同個信箱網址發信稱已備妥槍枝，準備在下午4點潛入清大，衝入學生教室隨機射殺學生。對此，警方及校方地毯式搜尋及巡邏，所幸並未發現異狀。

    不明人士指稱，他會備妥槍枝，準備在下午4點潛入清大衝入學生教室隨機射殺學生，其同伴會在TIK TOK同步直播這一個偉大盛況。

    新竹市警察局說，依郵件信箱位址、電話號碼及恐嚇內容進一步分析，與近期透過網路言論恐嚇手法針對旅遊運輸系統，以惡作劇方式意圖造成乘客恐慌的特定歹徒有一定雷同度，不排除為同一人所為，已報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，依法究處。

    警方呼籲，透過網路任意散布恐嚇公眾安全言論，任何危害公共安全犯罪行為，警方會全力追查，依法究辦。

    清大指出，接獲通報後仍成立指揮中心，逐一檢查各樓層及校內環境，同時譴責這種散發恐慌的惡作劇行為。校方除了協請警方加強巡邏及清查，也提醒學生提高警覺但勿恐慌，學校也暫停餐廳、體育場館及圖書館使用，減少群聚。並籲請警方儘快查出寄送恐嚇信的歹徒，還給校園平靜。如發現可疑狀況，可通報駐警隊，電話：03-571-4769。

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