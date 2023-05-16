為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄人妻抓外遇 擅闖小三住處樓梯間反觸法

    凃姓人妻為蒐集丈夫與鄭姓女子不倫證據，擅闖小三住處樓梯間蒐證，高雄地院法官以無故侵入他人住宅，判人妻罰金5000元，可易服5天勞役。（情境照）

    凃姓人妻為蒐集丈夫與鄭姓女子不倫證據，擅闖小三住處樓梯間蒐證，高雄地院法官以無故侵入他人住宅，判人妻罰金5000元，可易服5天勞役。（情境照）

    2023/05/16 17:49

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄凃姓人妻懷疑丈夫有外遇，為蒐集丈夫林男與鄭姓女子不倫證據，尾隨丈夫車子至鄭女的大樓住處，見丈夫開進地下停車場，趁入口柵欄未關閉，徒步走進地下室，再搭乘電梯至鄭女住處14樓梯間，鄭女調閱大樓監視畫面控告凃女侵入住宅，凃女辯稱在梯間公設，並未侵入私人住宅，法官仍判人妻罰金5000元，可易服5天勞役。

    判決書指出，被告凃女和丈夫林男協議離婚，2021年3月2人婚姻仍持續時，人妻凃女懷疑林男外遇，為蒐集證據，待丈夫出門時，她駕車尾隨至鄭女所住大樓，目睹丈夫進入鄭女住處的地下停車場。

    凃女基於無故侵入他人住宅之犯意，趁停車場入口柵欄未關閉，自該停車場入口進入大樓，搭乘電梯至鄭女的住家門外，並躲在樓梯間等待取證，鄭女發現「不速之客」凃女，怒告無故侵入他人住宅，凃女辯稱自己並未侵入鄭女住家，而是在大樓的公共區域等候丈夫，而且並非「無故」進入大樓。

    高雄地院法官認為「無故侵入」，是指行為人無權或無正當理由，或未得住屋權人之同意，而違反住屋權人的意思，以積極作為或消極不作為方式，進入他人住宅或建築物，不管是公然或秘密，也不論和平或強行進入均可認定。

    況且被告未經住戶鄭女或其他住戶同意，擅自進入該大樓地下室後，搭乘電梯直至鄭女住處門口，自屬無故侵入他人住宅，不接受被告所稱「只在梯間公共空間，不屬私人空間」說法，判無故侵入住宅的人妻罰金5000元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「小王」竟是自家老爸！ 傻眼人夫怒告親爹獲賠15萬
    2023/05/11 17:58

    「小王」竟是自家老爸！ 傻眼人夫怒告親爹獲賠15萬
    人妻預付120萬想「抓姦在床」卻病逝 徵信社挨告全部吐回
    2023/03/23 12:59

    人妻預付120萬想「抓姦在床」卻病逝 徵信社挨告全部吐回

    「高鐵飯店聯票」 鐵+酒 優惠雙重！
    妻常獨自出遊不歸疑出軌 男訴苦友相挺扮狗仔拍下鐵證
    2023/02/13 18:12

    妻常獨自出遊不歸疑出軌 男訴苦友相挺扮狗仔拍下鐵證
    想靠外遇挽救18年婚姻 2寶媽反愛上新歡
    2022/11/17 14:44

    想靠外遇挽救18年婚姻 2寶媽反愛上新歡
    男赴中國工作月給8萬家用 幼子爆「叔叔」來家裡睡媽媽
    2022/10/26 20:48

    男赴中國工作月給8萬家用 幼子爆「叔叔」來家裡睡媽媽
    妻外遇切結再犯就賠200萬 再搞曖昧被抓獲法官輕判
    2022/06/26 17:26

    妻外遇切結再犯就賠200萬 再搞曖昧被抓獲法官輕判
    竹科男客廳裝監視器看小孩 驚見妻與家教激吻愛撫
    2022/05/26 20:58

    竹科男客廳裝監視器看小孩 驚見妻與家教激吻愛撫
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播