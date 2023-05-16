高雄人妻抓外遇 擅闖小三住處樓梯間反觸法

凃姓人妻為蒐集丈夫與鄭姓女子不倫證據，擅闖小三住處樓梯間蒐證，高雄地院法官以無故侵入他人住宅，判人妻罰金5000元，可易服5天勞役。（情境照）

2023/05/16 17:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄凃姓人妻懷疑丈夫有外遇，為蒐集丈夫林男與鄭姓女子不倫證據，尾隨丈夫車子至鄭女的大樓住處，見丈夫開進地下停車場，趁入口柵欄未關閉，徒步走進地下室，再搭乘電梯至鄭女住處14樓梯間，鄭女調閱大樓監視畫面控告凃女侵入住宅，凃女辯稱在梯間公設，並未侵入私人住宅，法官仍判人妻罰金5000元，可易服5天勞役。

判決書指出，被告凃女和丈夫林男協議離婚，2021年3月2人婚姻仍持續時，人妻凃女懷疑林男外遇，為蒐集證據，待丈夫出門時，她駕車尾隨至鄭女所住大樓，目睹丈夫進入鄭女住處的地下停車場。

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凃女基於無故侵入他人住宅之犯意，趁停車場入口柵欄未關閉，自該停車場入口進入大樓，搭乘電梯至鄭女的住家門外，並躲在樓梯間等待取證，鄭女發現「不速之客」凃女，怒告無故侵入他人住宅，凃女辯稱自己並未侵入鄭女住家，而是在大樓的公共區域等候丈夫，而且並非「無故」進入大樓。

高雄地院法官認為「無故侵入」，是指行為人無權或無正當理由，或未得住屋權人之同意，而違反住屋權人的意思，以積極作為或消極不作為方式，進入他人住宅或建築物，不管是公然或秘密，也不論和平或強行進入均可認定。

況且被告未經住戶鄭女或其他住戶同意，擅自進入該大樓地下室後，搭乘電梯直至鄭女住處門口，自屬無故侵入他人住宅，不接受被告所稱「只在梯間公共空間，不屬私人空間」說法，判無故侵入住宅的人妻罰金5000元，可上訴。

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