人妻預付120萬想「抓姦在床」卻病逝 徵信社挨告全部吐回

太太預付120萬元要徵信社「抓姦在床」，卻於付款11日後病逝，經父子提告邀求返還款項，北院如數判准。（情境照）

2023/03/23 12:59

〔記者溫于德／台北報導〕一名太太懷疑丈夫外遇，與兒子透過知名徵信社抓猴時，因徵信社保證可以拍到「抓姦在床」畫面供提告，但太太預付120萬元後11日因病離世，兒子決定將事發過程告知父親，父子也向徵信社提告討錢。台北地院審結，判徵信社應如數返還；可上訴。

2020年間，當時還在世的太太與丈夫協議離婚，因為聽聞丈夫疑似有外遇，在兒子陪同下，找上徵信社，太太與徵信社簽下第一份委任契約，委託調查丈夫行蹤與女友人的住處，報酬為30萬元。

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後來，徵信社表示調查已有初步結果，但內容包含出入境等不法取得的資料，不方便提供電子檔、只能現場說明與觀看，因此與母子相約碰面，再提供調查報告。

同年4月16日，徵信社當面給的是女友人的個人調查報告，並提出丈夫與女友人共同出國等資料，同時再度暗示可以安排人手潛入女友人住處安裝針孔，也保證可以拍到「抓姦在床」畫面供太太提告，但執行費用與風險較高，雙方當天再簽下第二份份契約，約定費用是120萬元。

然而，太太付款後11日因病離世，兒子決定將事發過程告知父親，此時才發現，徵信社提供的調查資料等有假，父親雖有不甘，但不追究責任，不過第二份契約隨著太太離世而消滅，經要求返還120萬元被拒，父子決定提告討回。

徵信社解釋，太太得知丈夫與女友人可能在屋內發生性行為，要求「捉姦在床」，並提議在屋內裝設針孔，才能準確掌握通姦具體時間，徵信社才會以這是違法行為且難度甚高，並考量成本及刑事等風險，透過第二份契約收費120萬元。

徵信社強調，雙方所簽第二份契約，因違反法令或公序良俗而無效，所以太太所付120萬元也會因為不法，父子不能提告討回，拒絕返還。

北院認為，第二份契約並未載明委託事項包含「裝設針孔攝影機」等；而太太因急著抓姦，委託徵信社更積極地蒐證，以獲取「足以提出訴訟的證據」，至於「抓姦」，可能包含跟監、拍照等方式，卻無法特定第二份契約內容有「裝設針孔攝影機」這件事，因此無法推定違反法令或公序良俗。

再者，太太在簽下第二份契約後隨即預付款項，並於11日後離世，以如此短暫的時間，徵信社不可能來得及處理委託事項，既然來不及，加上契約已消滅，父子就能依民法規定提告要求返還120萬元，北院因此判徵信社應如數返還。

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