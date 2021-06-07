車禍與肇事女開房間被抓猴判賠6萬 女是徵信社負責人男控遭設局

車禍與肇事女開房間被抓猴判賠6萬，女是徵信社負責人被告喊冤控遭設局。（資料照）

2021/06/07 14:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄已婚的黃姓男子前年在屏東和楊姓女子車禍，2人因車禍認識，2個月後，黃男、楊女一起上旅館，楊女為黃男打完手槍後，黃妻和徵信社人員早守候門外，妻告夫求償60萬元，被告發現楊女竟是徵信社負責人，懷疑遭人設局，高雄地院判黃男敗訴，需賠妻6萬元。

法官表示根據警方當時偵詢內容，認為黃男、楊女同處一室，不管是否是妻子或徵信社設局，被告黃男可以拒絕和楊女前往旅館，或不與對方聯絡、接觸，楊女也未以脅迫或限制人身自由手段為黃男手淫，被告行為已侵害配偶權，影響婚姻間的互信與忠誠基礎。

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判決書指出，被告黃男和妻婚後育有一對子女，兩人搬回屏東老家住，2019年7月間，黃男與楊女車禍，2人互加通訊軟體連繫，漸聊得熱絡，2個月後，黃男和楊女在高雄約會，先到義式餐酒館用餐後，再到駁二特區散步，楊女欲回旅館休息，黃男攙陪她回旅館。

楊女進房不久覺得熱，便脫光衣服全裸，還幫黃男自慰「打手槍」，黃男完事準備離開旅館時，門一開驚見妻子、丈母娘、徵信社人員，蕭姓徵信社人員遞給名片，上面印著「設計離婚」服務，後來發現楊女竟是該徵信社負責人，懷疑自己遭設局，被告向法官反指妻子疑設局欲與他離婚。

黃男表示，楊女的工作地點在新竹，一再謊稱工作地點於台中，前年她在屏東開車以極輕微方式追撞停等紅燈的他，原本想交由保險公司處理，但對方要求互加通訊軟體，聯絡期間又表示不要辦理出險理賠，見面當天主動表示要來高雄，並刻意傳「台中烏日到高雄左營」的高鐵票，認為自己遭設局。

妻認為丈夫搞婚外情，對婚姻不忠侵害她的配偶權，求償60萬元；法官認為不管有無設局，被告只要不受脅迫或人身自由被限制，都可以拒絕而不被得逞，黃男、楊女在房間行為，完全出於自願，故判決黃男敗訴，需賠妻6萬元，仍可上訴。

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