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    高鐵票價何時漲？交通部承諾「今年不會」並曝討論時機

    交通部政務次長伍勝園（左）今在立法院答詢時強調，高鐵票價目前不合適談調漲，還提到，或許兩年後「進新車、成本增加」，才是適合談的時機。（記者方賓照攝）

    交通部政務次長伍勝園（左）今在立法院答詢時強調，高鐵票價目前不合適談調漲，還提到，或許兩年後「進新車、成本增加」，才是適合談的時機。（記者方賓照攝）

    2025/04/07 11:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵票價拍板平均調漲26.8％，預計6月23日實施。高鐵票價會不會漲？交通部政務次長伍勝園今（7）日再次重申交通部的立場，認為高鐵運量及營收持續增長，目前不合適談調漲；或許兩年後「進新車、成本增加」，才是適合談的時機。

    立法院交通委員會今天審議修法草案及質詢。立委李昆澤表示，每年4月，交通部依據台灣地區消費者物價總指數訂定基本費率，高鐵據此提出票價調整案，經董事會通過之後，再送立法院備查。

    李昆澤指出，2025年高鐵基本費率維持去年的4.551元，如依據費率，台北至高雄的單程票價有230元漲價空間。但高鐵並非每年都會調整票價，也可能考量營運、市場供需及競爭狀況等，最後決定維持原票價，他認為今年應該維持原票價。

    李昆澤解釋，高鐵的運量及營收目前都有成長。高鐵的旅客人次，2019年總人次6741萬人，2024達7825萬人次；2019年日均18萬4000人次，今年2月日均則超過22萬4000人次。高鐵營收2023年498億，2024年531億。因此他認為應該維持原票價。

    伍勝園表示，高鐵營運量一直在提升，以昨天清明連假最後一天來說，單日營運量達32萬人次；目前他覺得不太適合去談漲價，也許未來兩年之後，高鐵新車進來、營業成本可能增加，屆時才是適合談調漲的時機，最後也強調「今年不會，沒有接到通知要調漲」。

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