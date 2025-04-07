大罷免清明連假連署大躍進！中三、中八選區收件逾3千

罷團「一罷擊臣」兒童清明連假不休息，積極展開連署。（「一罷擊臣」提供）

2025/04/07 11:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第三及第八選區罷免團體「中三拒瓔」及「一罷擊臣」積極徵求連署，清明連假期間連署收件數皆突破3000份，「中三拒瓔」罷免連署已突破9000份，「一罷擊臣」也突破1萬3000份，距離門檻2萬1000及2萬6000份大步邁進；「一罷擊臣」表示，二階罷免連署已達標六成，還差臨門一腳；「中三拒瓔」強調將持續努力在期限內達標。

「一罷擊臣」表示，連署過程常遇冷眼、嗆聲、比中指，但針對「還沒看清真相的鄉親，我們願意用更多的耐心、更多的日出與日落，去等待與喚醒」。

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「一罷擊臣」指出，從來沒有人看好他們，從草創時的5位山線發起人以及領銜人開始，第一階段8天突破門檻，第二階段破萬份，到現在清明連假收件破三千。中八選區的老八傳奇，正在由這群平凡的人民親手書寫。

「一罷擊臣」強調，這不只是罷免江啟臣，這是山線鄉親對長期壟斷地方資源的紅黑派國民黨的反撲；這是我們對親共路線說「不」；這是用選票告訴這個世界「台灣人會自己站起來守住民主，守住家園」。最後19天，關鍵倒數，這是一場沒有退路的奔跑，邀請民眾一起為台灣、為山城、為下一代，親手完成這場歷史性罷免。

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