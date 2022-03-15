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    高中國文女師偷情寫性愛日記 人妻讀完氣炸索賠90萬

    新竹某高中已婚吳姓國文女教師疑偷吃人夫，甚至將2人雲雨的過程與感受都寫在日記內。（情境照）

    新竹某高中已婚吳姓國文女教師疑偷吃人夫，甚至將2人雲雨的過程與感受都寫在日記內。（情境照）

    2022/03/15 17:14

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某高中已婚吳姓國文女教師疑偷吃人夫，甚至將2人雲雨的過程與感受都寫在日記內，結果這本私密日記被人妻許女發現，看完後氣得摔斷腿還毀容，憤而對吳女求償90萬，新竹地院審理時，確認吳女曾答應要給人妻20萬元作為補償金，最後僅判賠20萬元。

    許女說，去年4月發現吳女寫給老公的親密日記中，載有兩人多次發生性關係日期與吳女感受，她讀完親密日記後大受打擊，不慎自家中三樓跌落，造成右膝及右臉嚴重骨折及臉部多處外傷送醫急救，經右膝骨折與顏面修復手術後，憤而向吳女求償90萬元。

    吳女說，許女拿私密日記威脅她，揚言若不想日記被公開外流，就須交付20萬元。她當下因恐懼只好虛假答應，嗣後許女一再以欲公開該日記、開車到她任職學校校門堵人、打電話到學校等惡劣行徑，甚至恐嚇不給錢就要將其姦情告知吳女先生以及公公作為脅迫手段，要脅她拿出20萬元，最後她向新竹地檢署提告，檢方將許女依恐嚇取財罪嫌起訴。

    法官調查，吳女確實曾經同意補償許女20萬元醫療費用，其餘求償部分法官則沒有允許，最後判吳女需賠償人妻20萬元。

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