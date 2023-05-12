模特兒出身 美女偵查佐謝婷婷宣傳反詐超吸晴

新竹市警局刑警大隊快閃果汁店，由美女偵查佐謝婷婷擔綱，諧音吸晴反詐創意宣導，吸引網友朝聖！ （記者蔡彰盛攝）

2023/05/12 16:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新鮮現「榨」，邀您反「詐」！ 新竹市警局刑警大隊快閃果汁店，由美女偵查佐謝婷婷擔綱，諧音吸晴反詐創意宣導，吸引網友朝聖！

詐欺案件造成民眾財產損失，特別是「假投資詐騙」為近期高發詐欺手法，為提升新竹市民識詐能力，新竹市刑大今與城隍廟商圈果汁屋合作，辦理創意反詐宣導活動，以現榨果汁，邀請市民共同反詐，趣味諧音成功吸引人潮並創造話題，同時強化市民防詐意識。

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曾經在許多平面攝影展覽擔任模特兒的刑大偵查佐謝婷婷，也擔任宣講大使，一手捧新鮮現「榨」果汁，邀民眾一起來反「詐」，許多網友為了跟這位刑事女神合影，也紛紛上前搶答，現場互動氣氛熱烈。謝婷婷的父親謝日松也是刑事小隊長退休，父女投身刑事偵查，而謝婷婷的高顏值，更讓她成為許多市警局活動的嬌點。

「新鮮現榨、邀您反詐」參與民眾於現場正確回答刑大所設計的反詐騙題目，就可獲得貼有「要『榨』不要『詐』」創意果汁貼紙的西瓜汁1杯，趣味快閃活動限量100杯，吸引大批民眾熱情參與。

謝婷婷說，現今社群網路YOUTUBE、FACEBOOK等，常出現海量投資廣告，甚至竊取藝人、名人照片以強調「保證獲利」、「穩賺不賠」、「利潤豐厚」、提早「財富自由」等話術假冒代言投資，讓民眾誤信獲利而投入資金，最後血本無歸，呼籲民眾提高警覺，小心防範！有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

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