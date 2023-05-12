為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    模特兒出身 美女偵查佐謝婷婷宣傳反詐超吸晴

    新竹市警局刑警大隊快閃果汁店，由美女偵查佐謝婷婷擔綱，諧音吸晴反詐創意宣導，吸引網友朝聖！ （記者蔡彰盛攝）

    新竹市警局刑警大隊快閃果汁店，由美女偵查佐謝婷婷擔綱，諧音吸晴反詐創意宣導，吸引網友朝聖！ （記者蔡彰盛攝）

    2023/05/12 16:20

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新鮮現「榨」，邀您反「詐」！ 新竹市警局刑警大隊快閃果汁店，由美女偵查佐謝婷婷擔綱，諧音吸晴反詐創意宣導，吸引網友朝聖！

    詐欺案件造成民眾財產損失，特別是「假投資詐騙」為近期高發詐欺手法，為提升新竹市民識詐能力，新竹市刑大今與城隍廟商圈果汁屋合作，辦理創意反詐宣導活動，以現榨果汁，邀請市民共同反詐，趣味諧音成功吸引人潮並創造話題，同時強化市民防詐意識。

    曾經在許多平面攝影展覽擔任模特兒的刑大偵查佐謝婷婷，也擔任宣講大使，一手捧新鮮現「榨」果汁，邀民眾一起來反「詐」，許多網友為了跟這位刑事女神合影，也紛紛上前搶答，現場互動氣氛熱烈。謝婷婷的父親謝日松也是刑事小隊長退休，父女投身刑事偵查，而謝婷婷的高顏值，更讓她成為許多市警局活動的嬌點。

    「新鮮現榨、邀您反詐」參與民眾於現場正確回答刑大所設計的反詐騙題目，就可獲得貼有「要『榨』不要『詐』」創意果汁貼紙的西瓜汁1杯，趣味快閃活動限量100杯，吸引大批民眾熱情參與。

    謝婷婷說，現今社群網路YOUTUBE、FACEBOOK等，常出現海量投資廣告，甚至竊取藝人、名人照片以強調「保證獲利」、「穩賺不賠」、「利潤豐厚」、提早「財富自由」等話術假冒代言投資，讓民眾誤信獲利而投入資金，最後血本無歸，呼籲民眾提高警覺，小心防範！有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花蓮打擊詐騙「今年攔下29件6000多萬」 職棒球星助宣導
    2023/05/06 18:50

    花蓮打擊詐騙「今年攔下29件6000多萬」 職棒球星助宣導
    台南去年攔阻詐騙金額逾7億 總攔阻件數6都第1
    2023/05/05 23:18

    台南去年攔阻詐騙金額逾7億 總攔阻件數6都第1

    華友聯「ONE LIVE」-86特區生活新指標
    澎湖白沙警「打詐花火隊」 海上、陸地倡全民防詐
    2023/04/16 17:22

    澎湖白沙警「打詐花火隊」 海上、陸地倡全民防詐
    身高188「全家最矮」！ 長腿正妹嘆：個子太高找不到男友
    2023/04/14 15:32

    身高188「全家最矮」！ 長腿正妹嘆：個子太高找不到男友
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播