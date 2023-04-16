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    澎湖白沙警「打詐花火隊」 海上、陸地倡全民防詐

    白沙警分局成立打詐花火隊，利用美食防詐宣導。（白沙警分局提供）

    白沙警分局成立打詐花火隊，利用美食防詐宣導。（白沙警分局提供）

    2023/04/16 17:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海上國際花火節，即將-燦爛升空照耀澎湖夜空，尤其今年度更結合迪士尼100周年奇幻慶典主題，海空運現已一票難求，預計今年澎湖觀光爆棚。澎湖縣政府警察局白沙分局成立「打詐花火隊」，倡導全民防詐。

    白沙警分局充分利用轄區地理特色，海上、陸地資源併用，設計了一系列的行動方案，希望以吸睛的方式，讓民眾有煥然一新的體認，此次的行動方案共有五大主題，分別為：「海上花火-防詐行動教室」、「海上花火-防詐旅遊專案」、「海上花火-防詐溫馨民宿」、「海上花火-防詐特色小吃」、「海上花火-防詐教官證書」。

    打詐花火隊涵蓋旅遊食衣住行育樂各方面，在交通船、觀光遊艇上成立快閃行動教室、結合澎湖縣轄內北海（吉貝嶼、目斗嶼）、東海（鳥嶼、員北嶼）的觀光業者，協力廣發防詐宣導單；轄區內飯店與民宿業者主動將防詐宣導單擺放於民宿大廳或旅客房間內；特色美食店加入防詐團隊；並廣邀村里長參加防詐講座，取得榮譽證書後，成為防詐教官。

    白沙警分局表示，此次「打詐花火隊」的成立，不僅要能貫徹中央上級單位的意旨，也就是防詐政策要能深入化、全面化、持續化之外，更要能審視轄區本身的治安環境，發展出立竿見影、預案調整、淺顯易懂的庶民策略，相信此次花火節的來臨，不僅是一場觀光盛事，更是警方教導民眾識詐的最好契機！希望防詐成果就像花火一樣，永遠絢爛！

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    白沙轄區海陸都有景點，警員利用搭船空隙進行防詐宣導。（白沙警分局提供）

    白沙轄區海陸都有景點，警員利用搭船空隙進行防詐宣導。（白沙警分局提供）

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