犯罪首惡隱匿化／抓黑幫幕後首腦 掃黑專責隊成立

日前竹聯幫明仁會高調辦春酒，警政署祭出一連串掃黑專案。（資料照）

2023/04/11 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕日前竹聯幫明仁會高調辦春酒，引起社會譁然，警政署祭出一連串掃黑專案，內政部長林右昌昨強調，明仁會春酒後，警方透過管道約制黑幫，專案至今，已經沒有黑幫敢再高調辦春酒等公開活動；全國各地警察機關也成立掃黑專責隊，全力掃蕩黑幫犯罪。

林右昌昨在立法院表示，黑道幫派近年來擴及電信網路詐欺、跨境洗錢、販運槍毒、網路賭博等，呈「犯罪多角化」型態，警政署執行系統性掃黑，結合其他公部門，針對幫派投資經營、賴以為生行業及依附處所，實施聯合稽查與行政裁罰，斬斷黑幫經濟利益。

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林右昌指出，由於黑幫會招募新生分子從事暴力犯行，製造偵查斷點，即使部分成員被查獲，幫派首惡仍持續操縱組織，呈現「犯罪首惡隱匿化」現象。對此，警政署已要求各警察機關成立「掃黑專責隊」，藉由聚焦蒐證關鍵對象，溯源幕後首要分子、剷除其利益結構。

未來掃黑專責隊將掌握黑幫金流及相關人際脈絡，「殺雞儆猴」棒打出頭鳥，也會對營建業、綠能風電業等易受黑道介入、侵蝕危害之行業全面清查並建立窗口，挖掘不法線索據以偵辦。

參加明仁會春酒 25人涉不法

林右昌說，至於黑幫喜歡透過春酒等公開活動來壯大聲勢，警方也以事前約制、事中盤查、事後檢肅來因應；其中警方已查獲參加明仁會春酒者七百四十人中有廿五人涉及不法，也查獲其他明仁會成員不法案件廿三案、九十八人。

林右昌強調，近三年警政署聯合高檢署共實施十三次全國同步掃黑行動、查獲幫派組織一千一百八十個、移送幫派成員九千四百四十三人，查扣不法利得九億兩千餘萬元、裁罰幫派依附行業七百五十五處。

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