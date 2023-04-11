為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    犯罪首惡隱匿化／抓黑幫幕後首腦 掃黑專責隊成立

    日前竹聯幫明仁會高調辦春酒，警政署祭出一連串掃黑專案。（資料照）

    日前竹聯幫明仁會高調辦春酒，警政署祭出一連串掃黑專案。（資料照）

    2023/04/11 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕日前竹聯幫明仁會高調辦春酒，引起社會譁然，警政署祭出一連串掃黑專案，內政部長林右昌昨強調，明仁會春酒後，警方透過管道約制黑幫，專案至今，已經沒有黑幫敢再高調辦春酒等公開活動；全國各地警察機關也成立掃黑專責隊，全力掃蕩黑幫犯罪。

    林右昌昨在立法院表示，黑道幫派近年來擴及電信網路詐欺、跨境洗錢、販運槍毒、網路賭博等，呈「犯罪多角化」型態，警政署執行系統性掃黑，結合其他公部門，針對幫派投資經營、賴以為生行業及依附處所，實施聯合稽查與行政裁罰，斬斷黑幫經濟利益。

    林右昌指出，由於黑幫會招募新生分子從事暴力犯行，製造偵查斷點，即使部分成員被查獲，幫派首惡仍持續操縱組織，呈現「犯罪首惡隱匿化」現象。對此，警政署已要求各警察機關成立「掃黑專責隊」，藉由聚焦蒐證關鍵對象，溯源幕後首要分子、剷除其利益結構。

    未來掃黑專責隊將掌握黑幫金流及相關人際脈絡，「殺雞儆猴」棒打出頭鳥，也會對營建業、綠能風電業等易受黑道介入、侵蝕危害之行業全面清查並建立窗口，挖掘不法線索據以偵辦。

    參加明仁會春酒 25人涉不法

    林右昌說，至於黑幫喜歡透過春酒等公開活動來壯大聲勢，警方也以事前約制、事中盤查、事後檢肅來因應；其中警方已查獲參加明仁會春酒者七百四十人中有廿五人涉及不法，也查獲其他明仁會成員不法案件廿三案、九十八人。

    林右昌強調，近三年警政署聯合高檢署共實施十三次全國同步掃黑行動、查獲幫派組織一千一百八十個、移送幫派成員九千四百四十三人，查扣不法利得九億兩千餘萬元、裁罰幫派依附行業七百五十五處。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    掃黑專責隊》分短、中、長期蒐證掃蕩黑幫
    2023/04/11 05:30

    掃黑專責隊》分短、中、長期蒐證掃蕩黑幫

    「德佑慕軒」土城清水市心崗石建築

    香港豪門媳廖家儀出走 華麗回歸八點檔
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播