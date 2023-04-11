數位部祭7招 防堵新型態詐騙

數位發展部昨指出，將規劃七大措施，從技術面防堵詐騙。（資料照）

2023/04/11 05:30

針對電商、行動支付及遊戲點數3大產業

〔記者徐子苓／台北報導〕新型態詐騙案猖獗，數位發展部昨指出，針對數位產業署主管的無店面零售（含電商）、第三方支付及遊戲點數等三大產業，規劃七大措施，從技術面防堵詐騙，包含推動隱碼防護機制、OTP（一次性密碼）驗證、跨國平台溝通管道等。

規劃從技術面防詐 推動隱碼防護機制等措施

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近年我國詐騙頻傳，常見手法包括：假冒各大電商業者，透過電子郵件、簡訊或一頁式網頁傳送釣魚網址，利用民眾對於知名網站的信任來竊取個資，進而盜刷信用卡或販賣個資賺取不當利益。

產業署擬訂七大防詐措施，在無店面零售業方面，對業者進行資安評級與紅隊演練，就個資外洩案也精進通報與監督程序，於三日內行政檢查、十日內完成檢查報告送國發會及數位部。另，推動「物流隱碼防護機制」，意即當民眾在電商留下個資時，業者不會直接提供個資給物流，而是透過隱碼轉介來減少曝險。

遊戲點數方面，產業署促請點數卡業者導入OTP（一次性密碼，用過即拋）驗證措施，超商並依營業額規模自律限制，單店單日最高三萬元限額，大夜時段最高五千元上限，並於銷售機台設置購買遊戲點數警語。

第三方支付方面，擬要求業者應審查客戶網站是否為詐騙或賭博網站，並將協助業者落實法遵。釣魚詐騙方面，數位部已協助相關機關規劃「電信防詐聯防機制」，並參與國際身分識別標準組織，掌握最新型身分驗證技術，提前評估國內產業導入可行性。

數位部也會協助跨國平台業者（Meta、Line、Google等）建立與檢警調單位的溝通管道，共同釐清目前詐騙態樣與業者可協助之處。

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