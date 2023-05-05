台南去年攔阻詐騙金額逾7億 總攔阻件數6都第1

響應今天「全民反詐啟動日」， 台南市府發表「打詐台南隊2.0」成果。（記者洪瑞琴攝）

2023/05/05 23:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應行政院今天「全民反詐啟動日」， 台南市警察局發表「打詐台南隊2.0」成果，去年攔阻詐騙總件數2500件，攔阻詐騙金額7.3億元，總攔阻件數居6都第1。

此外，今年1月至3月，南市攔阻詐騙562件、金額2億餘元，亦是6都第1。其中金融機關攔阻詐騙，中國信託就有4家都是10件以上，尤其中國信託西台南分行攔下23件、 961萬餘元，成了台南「攔詐冠軍王」。

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中國信託西台南分行協理葉麗雪說，詐騙集團手法大都以為投資為名誘騙， 不乏老客戶易被話術引誘，曾有位經營美髮美容業的客戶，來台南展店投資髮廊生意，行員苦口婆心規勸，同時透過警政管道協助查詢，請她再回去好好思考，詐騙集團也會誆稱各種說法讓人誤以為真，終於在第3次規勸成功，讓她恍然大悟原來是騙局一場，保住百萬元積蓄。葉麗雪說，民眾對於員警有相當信任度，員警獲報後很快就到場關心了解，規勸成效很大。

刑事警察大隊長林宏昇表示，台南今年度已查獲41個詐欺犯罪集團，逮捕436位成員，其中收押200多人，在詐欺集團查緝上全力以赴。他也指出，詐騙集團手法結合網路科技不斷翻新，可以發現大都是境外帳戶，且滲透大型入口網站或網路社群大肆廣告引誘，因此除了地方公私協力之外，經濟部與數位發展部等中央單位重視基層反映，也將研擬對策從源頭進一步防詐。

台南市整合各局處資源，首創建立反詐宣導大平台，今年再升級「打詐台南隊2.0」持續擴大參與，將金融機構、校園、菜市場、社區活動中心、圖書館、觀光景點，或是工作職場、網路社群等佈下「天羅地網」，積極查緝可疑線索與多元管道宣導，識詐宣導成效獲內政部警政署評核全國特優。

市長黃偉哲說，詐騙案一再發生，可見防詐工作仍不可放鬆，呼籲民眾主動參與反詐工作，多一點警覺提醒，多一點關懷慰問，就能避免詐騙案件發生，公私協力齊心打造城市安全感。

台南市攔阻詐騙成效全國特優，台南市長黃偉哲（左）象徵性送「大紅賀榜」給台南市警察局長廖宗山（右），鼓勵加油。（記者洪瑞琴攝）

南市警察局第一分局、永康分局、第五分局及佳里分局打詐績優，台南市長黃偉哲（左3）頒獎鼓勵加油。（記者洪瑞琴攝）

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