花蓮打擊詐騙「今年攔下29件6000多萬」 職棒球星助宣導

花蓮縣警方在花蓮市麥當勞舉辦反詐騙宣導，現場贈送可愛的刑警熊玩偶，希望呼籲民眾遇到任何不明電話或社交群組的訊息，務必小心。（花蓮縣警察局提供）

2023/05/06 18:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮雖人口不多，但警方統計發現，去年花蓮縣詐騙財損金額近億元，警方今年加強打擊詐騙，截至3月底已攔阻詐騙6300多萬元，趁著職棒周末在花蓮辦例行賽，警方在花蓮市麥當勞舉辦反詐騙宣導，邀中華職棒球星胡智為、古林睿煬參加，免費送500份麥當勞餐券，吸引民眾目光。

根據刑事警察局統計，台灣最近5年詐欺犯罪案件，損失金額高達200億元，花蓮縣近5年詐騙財損累計3.2億餘元，最高峰出現在去年，詐騙財損多達9796萬餘元。花蓮警方表示，最近5年來警方攔阻詐騙的件數和金額都逐年增加，去年攔阻84件共3019萬元，今年第一季至3月底為止，也已攔阻29件6387萬餘元，今年度至3月底的詐騙財損則是2647萬餘元。

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花蓮縣警察局在周末舉辦反詐騙宣導，除發表反詐騙吉祥物「刑警山哥」，特別以花東山林常見的台灣山豬設計造型，穿著制服的山豬刑警有著長長獠牙，生猛、無所畏懼模樣代表警方致力嚇阻犯罪的精神；活動現場則發送可愛版的刑警熊公仔，由於主場在花蓮的職棒統一7-ELEVEn獅本週末在花蓮舉辦例行賽，警方特別邀請統一7-ELEVEn獅球星「大哥」胡智為、古林睿煬2名投手，一起擔任反詐騙大使，還有500份麥當勞餐券發送，聚集不少民眾參加。

花蓮縣警察局長呂世明提醒民眾，詐騙無所不在，不只是要提防陌生電話，網路Line眾多的投資群組也要小心，切忌不要隨便答應匯款、不要隨便提供個人身分證及銀行帳戶等個資，更不要聽從指示操作ATM，應提高警覺、小心查證，將詐騙訊息及電話內容記下後，撥打165反詐騙專線查證、或撥打110請求警方協助，才能保障財產安全。

統一7-ELEVEn獅球星古林睿煬（中）、胡智為（左）受邀參加花蓮警方反詐騙宣導。（花蓮縣警察局提供）

花蓮縣警方在花蓮市麥當勞舉辦反詐騙宣導，反詐騙布條上出現吉祥物「刑警山哥」，現場也贈送可愛的刑警熊玩偶，希望呼籲民眾遇到任何不明電話或社交群組的訊息，務必小心。（花蓮縣警察局提供）

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