詐團上「股市爆料同學會」群組貼文 埋暗樁搭唱狂騙2000多萬元

詐團上「股市爆料同學會」LINE群組貼文詐財，至少有7人受騙，被詐金額逾2000萬元。（警方提供）

2023/04/27 23:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕以謝姓男子（30歲）為首的詐騙集團，被控在知名股市群組發表虛擬貨幣「高獲利」貼文，還安排同夥「暗樁」一搭一唱，涉嫌詐騙民眾投資吸金，一名32歲女子誤信被騙了1100萬元，刑事局南打中心陸續逮獲主嫌謝男等28人，清查至少有7人受騙，被詐金額逾2000萬元，警方依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將28人移送法辦。

據了解，謝男等嫌於去年中旬，上「股市爆料同學會」LINE群組發文，標榜投資虛擬貨幣如何高獲利，吸引被害人加入，群組內有自稱「老師」貼出「FUEX交易所」平台網站連結，提供虛擬幣投資標的，再聯手「暗樁」演戲，狂稱讚老師精準、厲害，讓民眾誤信為真，進而到交易所砸錢購買虛擬幣。

請繼續往下閱讀...

被害人不知自己沒買到虛擬幣，反而匯錢到詐騙集團的人頭帳戶，謝男指揮車手提領，再轉至其他人頭帳戶，避免因原本人頭帳戶被警示、凍結，為擴充人頭帳戶數量，詐騙集團會在臉書刊登貸款廣告，又誘騙6人提供帳戶，為確保贓款順利領出，不被人頭誤領，其中一名人頭慘遭囚禁長達1周，直到帳戶被列警示才放出來。

受騙投資的民眾以為獲利欲出金時，才驚覺被騙發現無法出金，刑事局南部打擊犯罪中心獲報，共逮捕謝男等28人，警方共查扣現金35萬元、13本存摺簿、3張金融卡、手機等證物，清查出7名被害人，警方分別向新北、台中、高雄等地方法院，針對涉案假帳戶聲請扣押，裁定322萬5259元，全案依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。警方持續擴大清查被害人，以及其他集團和共犯。

謝姓男子為首的詐騙集團，利用「股市爆料同學會」LINE群組貼文的詐騙手法。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法