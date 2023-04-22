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    靈骨塔詐騙坑殺40長輩1.5億！竹市警方破3詐團逮28人

    再傳靈骨塔、生基位詐騙案件，詐騙金額達1.5億，新竹市警方破3詐團逮28人，並查扣犯罪所得的名車和贓物。（記者洪美秀翻攝）

    再傳靈骨塔、生基位詐騙案件，詐騙金額達1.5億，新竹市警方破3詐團逮28人，並查扣犯罪所得的名車和贓物。（記者洪美秀翻攝）

    2023/04/22 10:01

    〔記者洪美秀／新竹報導〕靈骨塔投資詐騙案件頻傳！新竹市警察局第二分局經半年循線追查，日前破獲以張嫌、王嫌及崔嫌為首的3組詐騙集團，犯嫌透過投資靈骨塔、生基位的詐欺手法，鎖定60到70歲的長輩，每次詐得金額高達上百萬元，至少有40名被害人，被詐金額高達1.5億元。

    警方表示，詐騙集團犯嫌先是透過與被害人互動、博取信任後，再以高投報、轉售他人可獲取暴利為誘因，然後安排假買家假意高價收購，被害人獲利後，以為投資前景可期，便加碼再購入靈骨塔、生基位（民間習俗中以供奉活人頭髮、指甲稱可補改運的罐位）及其他殯葬產品，還有人將房產抵押，等到被害人要出售時，詐騙集團便改口以買家有事、買家欲大量購買故需再多買商品等理由，反覆坑殺被害人。

    警方表示，從去年8月開始就陸續接獲被害人報案，指投資靈骨塔、生基位被騙上百萬元，被害人多達30至40人，被騙金額高達1.5億元。警方因此成立專案小組，經半年跟監蒐證，從去年8月、今年2月、3月分別在新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市等地執行搜索及拘提，共緝獲3組詐團逮28名共犯，並陸續查扣犯嫌名下，以詐騙犯罪所得購買的房產7棟、名車3輛（賓士及保時捷）、手機20支及殯葬產品銷售資料等證物。

    警方指出，這種以投資生前契約、塔位或生基位等包裝套組的買賣多是詐騙集團的手法，呼籲民眾及長輩應小心查證，避免上當，也應了解詐團的詐騙模式，才能識詐並防詐。

    新竹市警方破3詐團逮28人，並查扣犯罪所得的名車和贓物。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市警方破3詐團逮28人，並查扣犯罪所得的名車和贓物。（記者洪美秀翻攝）

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