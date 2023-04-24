人夫大年初一深夜嘿咻新歡 妻遍尋不著起疑抓猴

胡女大年初一嘿咻人夫，被橋頭地院判賠遮羞費。（記者鮑建信攝）

2023/04/24 23:39

〔記者鮑建信／高雄報導〕周姓男子農曆大年初一謊稱找朋友喝酒，直到凌晨3點才返回家，其妻因遍尋不著起疑，果然發現他竟去找按摩女郎「嘿咻」，憤而求償精神撫慰金77萬元，橋頭地院判決小三賠償10萬元。

結婚20多年的周妻指出，夫妻倆人在高雄市楠梓菜市場販賣蔬菜打拚，多年來2人相互扶持、感情融洽，卻因在按摩店上班的胡女介入，破壞其婚姻，嚴重影響家庭生活，讓她飽受精神折磨。

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她說，去年2月1日農曆初一晚上，其夫與友人唱歌遲遲未歸且無法聯繫，直至翌日凌晨2點始返家，因而令人起疑，經她大怒要求查看手機，赫然發現竟與胡女LINE的對話，出現相互表示「我愛你」等語，其夫並坦承有嘿咻、情人節送金飾禮物等越軌行為，要求胡女賠償77萬元。

胡女則說，周夫每天來菜市場幫她收垃圾，並買東西到按摩店給她，因心軟始發生關係，坦承外出旅遊、泡溫泉、收禮等，同年6月12日，與周妻見面商談後，即未與其夫往來，拒絕賠償。

法官調查，據周和胡女證詞及對話內容，如「我也是很喜歡他（指周），但是我，我的野心不要大，…就是他過得好就是我們過得好一樣，我看他那麼痛苦，我是覺得…」等語，並審酌兩造職業、收入，認為給付10萬元比較合理，可上訴。

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