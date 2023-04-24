腥夫偷吃、小三嗆「他早有離婚打算」 元配求償勝訴

北市李男和周女有婚外情，被李妻陳女發現後，興訟請求連帶賠償100萬元，高院判決李男2人應連帶賠償40萬元確定。（記者楊國文攝）

2023/04/24 14:58

〔記者楊國文／台北報導〕北市李姓男子被妻子陳女從手機內發現他在外有小三周女，還對周女求愛稱「很想跟妳生小孩」等性暗示的情話，2人還一起洗澡、發生性行為，怒告李男2人應連帶求償100萬元，不過，周女反嗆陳女表示李男和陳女已分房多年，李男早有離婚打算，請求法官駁回求償案；高等法院認定李男、周女婚外情行為侵害陳女配偶權的情節重大，判2人應連帶連帶賠償40萬元確定。

陳女提告主張，和丈夫李男給婚10年，並育有一子。去年8月間，無意間發現李男和周姓女子於LINE通訊軟體有「很想跟妳生小孩」、「女友說不可以射在裡面」等充滿性暗示的對話；李男還接送她回家、出遊過夜、親吻、一起洗澡、性行為等婚外情行為，侵害她婚姻的人格權，因此訴請李男、周女連帶賠償100萬元。

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周女指稱，李男和她雖在LINE通訊軟體上有親密對話而逾越一般男女往來分際，但陳女和李男結婚多年，2人因生活習慣、個性不合，早已分房多年，夫妻關係已名存實亡，李男早有離婚的打算，請求法官駁回陳女求償請求。

台北地院審理認為，李男、周女以「諺哥」、「巧妹」互稱，並討論出遊時間、住宿房間價格，李男並傳送其赤裸上半身的照片及載有「女友說不可以射在裡面」、「很想跟你生小孩」等文字給周女，周女則回傳稱「我月經真的來了，終於…謝謝老天有聽我的心聲，希望小孩可以在適合的時間出現。」等話給李男，其用語曖昧，對話挑逗、露骨，可見李男2人為相當親暱程度的男女情感、肢體往來關係，嚴重破壞陳女婚姻生活圓滿、安全及幸福，故意不法陳女配偶權法益情節重大，判決李男2人應連帶賠償20萬元。陳女不服判決，上訴高等法院。

高院認定，李男和周女婚外情行為侵害陳女配偶權的情節重大，審酌2人侵權行為的態樣、持續期間、對婚姻生活所造成破壞程度、陳女所受精神痛苦等情形，一審判決連帶賠償20萬元並不適當，一切情狀，改判2人應連帶賠償陳女40萬元，全案確定。

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