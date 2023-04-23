見女友半夜在男室友房間誤認出軌，亂棒毆傷致死解剖後還她清白。（示意圖）

2023/04/23 15:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕鄭姓男子見張姓女友在林姓男室友的房間，竟醋勁大發，誤認女友和林男剛「辦完事」，強拉女友回房內持續痛毆，張女傷重送醫不治，檢警相驗發現死者下體並無DNA反應，顯示生前兩人並未發生關係，一審以鄭男主動向員警坦承犯行，減刑依傷害致死判刑6年，高雄高分院審理後，認定被告2次毆打女友致死，分別論罪，改判9年徒刑。

判決書指出，被告鄭男與死者張姓女友同居，林男分租同層另房，鄭男前年7月深夜發現女友出現在林男房間，懷疑兩人有姦情，憤而毆打林男，女友也被他拉回自己房內，持球棒打傷，張女逃離住處蹲坐巷口，員警巡邏發現伸援，並陪她返回住處收拾行李，並告誡鄭姓男友不得再對女友施暴。

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不料，張女隔天又自行返家，鄭男見張女回家，不甘可能被戴綠帽，不聽警方先前的勸告，又拿球棒痛毆女友後離去，直到第2天上午，他又返回找女友，見張女反鎖房內叫不回應，便請來鎖匠開門，赫見女友昏倒在地，經送醫後不治，他向警方坦承傷害致死。

檢警相驗張女全身43處鈍力傷，頭部有3處傷口，複驗解剖確認重傷致橫紋肌溶解症，大量出血致死，下體並無DNA反應，橋頭地院法官認為她的傷勢多為鈍傷，也無骨折，第一次遭打後還能離開住處，並未攻擊死者要害，況且兇嫌鄭男右手早先截肢，左手攻擊力道受限，只能傷害並未達致命程度，沒有殺人犯意，認定他主動向員警坦承犯案，符合自首減刑要件，依傷害致死判刑6年。

檢方不服上訴，高雄高分院審酌被告連續2次棒打女友，合議庭認為鄭男自首減刑幅度，只能給予較小幅度的減讓，死者張女所受第一次傷害及第二次傷害致死部分，應分論併罰，第一次傷害罪，判刑1年，第二次傷害致死部分改判8年6月，合併執行9年，全案可上訴。

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