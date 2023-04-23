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    用比特幣買大麻種子試種成功 男子被判刑4年

    警方在簡男家中查扣到的大麻植株。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在簡男家中查扣到的大麻植株。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/04/23 15:39

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名簡姓男子去年3月，利用比特幣透過網路向國外購買10顆大麻種子，試種後竟有1顆成功發芽。簡男再透過網路上教學方式，進行栽植，種出8株大麻。警方接獲情資，同年6月前往簡男租屋處逮人，並將他移送法辦。基隆地院近日審結，認定簡男觸犯供自己施用犯意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，判處有期徒刑4年。

    檢警調查，在工地上班的簡姓男子去年3月在中正區的租屋處，透過網路向國外賣家訂購大麻種子，並支付約值4千元的比特幣給國外賣家，4月初收到種子後，利用沾水浸潤方式，誘導種子發芽。

    經過幾天測試，10顆種子中，只有1顆發芽，簡男便將發芽的植株種植在岩棉塊，再利用網路上學習到的方法，進行栽培；眼見該植株已經成活，且枝葉生長茂密，便以扦插方式，剪下7支枝條，另外培植以此方式栽種大麻。

    警方接獲情資後鎖定簡男，去年6月24日上午，持搜索票前往其租屋處進入搜索，起出未發芽的種子及成活的8棵植株。

    檢警偵訊時，簡男承認有購買種子，並且進行栽植準備自行施用，而其辯護人則稱被告種植的種子是漢麻，我國規範的二級毒品應該是大麻，漢麻應非受規範之列。

    檢警將查扣到的種子及植株送法務部調查局檢驗後發現，鑑定出來結果均與大麻一致，其中送驗的8顆種子，發芽率達75％，共有6顆發芽；經檢視葉片外觀均具大麻特徵相同，而隨機採樣檢驗均含第二級毒品大麻成分。

    法官認為，簡男在檢、警偵訊時，均提及自己所栽植的植株為大麻，且經檢驗後，也確定含有二級毒品大麻成分，可見簡男自知栽植的植株就是大麻。

    法官審理後，認定簡男已觸犯供自己施用犯意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，處有期徒刑4年，查扣大麻植株沒入。

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    基隆地院近日審結，認定簡男觸犯供自己施用犯意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，判處有期徒刑4年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定簡男觸犯供自己施用犯意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，判處有期徒刑4年。（記者吳昇儒攝）

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