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    帶小三開房被妻抓包求償 工程師人夫自曝「舉弱」也沒用

    姓工程師和黃姓女子2度到汽車旅館留宿、同床性交，同為工程師的韋妻楊女發現後，持錄音內容怒告2人。示意圖。（資料照）

    姓工程師和黃姓女子2度到汽車旅館留宿、同床性交，同為工程師的韋妻楊女發現後，持錄音內容怒告2人。示意圖。（資料照）

    2023/04/16 17:09

    〔記者楊國文／台北報導〕韋姓工程師和黃姓女子2度到汽車旅館留宿、同床性交，同為工程師的韋妻楊女發現後，持錄音內容怒告2人，求償100萬元，韋男2人均否認婚外情，韋男甚至自曝「我有性功能障礙」，欲撇清和黃女是清白的。高等法院審理認定韋男2人有同床共寢性交等不當男女關係，判須連帶賠償楊女30萬元確定。

    楊女主張，丈夫韋男和黃姓女子於2021年3月9日前往汽車旅館留宿，同年4月13日又同床共寢性交，破壞其婚姻生活幸福，侵害其配偶權且情節重大，向法院提出韋男和黃女在他車內的對話錄音等證據，要求2人連帶賠償100萬元。

    韋男、黃女辯稱，他們是一般朋友關係，並無婚外情，並強調，到汽車旅館僅是聊天、喝酒、尋求精神慰藉，並無不當男女關係。韋男２人並質疑，楊女提出的錄音內容未經過同意，而是違法竊錄取得，不得作為證據。

    韋男為撇清未和黃女有性交行為，還主張他有性功能障礙，「我不行很久了」，因此買壯陽藥在「補身體」。

    高等法院審理認為，韋男２人抗辯錄音乃違法取得，但民事訴訟法對於證據能力並未設有規定，關於涉及隱私權所取得的證據是否有證據能力，應綜合考量誠信原則、憲法對基本權的保障、發現真實與促進訴訟必要性等因素而定，如符合比例原則，則取得的證據具有證據能力。因此案錄音的取得，符合比例原則，因此具證據能力。

    高院合議庭認為，從錄音對話中，可知悉韋男於2021年3月9日在登記其名下的汽車內，向黃女表示他在她的住處「睡得最好、很舒適」，2人並討論韋男睡覺有打呼等情形，且黃女表示她是韋男「很親熱的女朋友」，並討論韋男與楊女離婚後，如何與韋男未成年子女討論和說明。

    另外，從2021年4月13日錄音可知，韋男和黃女在楊女住處討論韋男買壯陽藥情形，黃女並坦承其與韋男多次去汽車旅館喝酒、睡覺，韋男亦表示他與黃女有去汽車旅館喝酒等話，可見韋男和黃女間有不當男女關係，已侵害楊女配偶關係權益。

    至於韋男主張有性功能障礙，並提出診斷證明書為證，高院認為，有無性功能障礙，與他和黃女到汽車旅館同床共寢無關。

    高院審理認定韋男、黃女一同到汽車館留宿、同床共寢性交等行為，已破壞楊女婚姻幸福，且情節重大，判韋男2人須連帶賠償30萬元確定。

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