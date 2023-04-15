賣菜老公貪戀按摩妹！人妻求小三遭回嗆 硬起來怒告

在市場賣菜和老公一起打拚20年的人妻，發現老公竟愛上泰式按摩女。（情境照）

2023/04/15 07:38

〔記者蔡清華／高雄報導〕和老公在市場賣菜一起打拚20年的人妻，意外發現老公竟愛上泰式按摩女，不但LINE互表愛意，送金飾當情人節禮物，還一起泡湯旅遊，人妻為求家庭圓滿，約按摩女談判，求她別再和老公連絡，竟被回嗆「做不到！」而被告上法庭，橋頭地院判胡姓按摩女應賠10萬元，可上訴。

判決指出，原告田姓女子主張，與丈夫共同在菜市場賣菜打拚20年，感情良好。去年2月1日，發見老公晚間外出與朋友唱歌遲遲未歸且無法聯繫，直至翌日凌晨2、3時始返家，她心生懷疑要求查看手機，竟發見老公和另一名女子互傳「我愛你」等親密對話。

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經查，該名胡姓女子是市場清潔人員，並在泰式按摩店兼職，質問丈夫才知2人自前一年過年就有不當交往，田女為保護家庭，先以LINE要求胡女放手，但胡女僅係推諉應付。

為了徹底解決胡女介入家庭之糾紛，約胡女與丈夫3人於去年6月見面談判，確定老公與胡女仍密切持續交往，甚至外出旅遊發生數次性行為。

田女當面請求胡女「不要和他聯絡……不要打電話……你做得到嗎？」沒想到胡女竟直接回應「我做不到！」田女憤而提告求償77萬元。

胡女則稱，對方老公每天來市場幫她倒垃圾，還會買東西到按摩店，幫她介紹客人，拿錢去按摩店消費，去年間一時心軟才和他發生關係，但在談判之後就沒有再來往。

橋頭地院審理認全案事證明確，胡女與原告丈夫不當交往至少發生2次性行為，賠償金額以10萬元為適。

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