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    房仲帶看帶上床 人妻為愛痴狂「我也敢用命拿掉孩子」

    人妻跟房仲有染，為愛痴狂到「敢用命拿掉孩子」。（情境照）

    人妻跟房仲有染，為愛痴狂到「敢用命拿掉孩子」。（情境照）

    2023/04/01 13:14

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子和妻子林女結婚10多年，他意外發現妻子和李姓房仲有染，甚至出軌時還曾疑似小產流掉胎兒，劉男認為妻子至少和李男發生20次性行為，怒告求償100萬元，李男則反駁稱夫妻二人感情不好早已形同陌路，不知痛苦在哪，但法官仍認定李男侵害配偶權判賠20萬元。

    判決指出，劉男與林女於2007年結婚，2020年，林女疑似為了購房與李姓房仲結識，李男帶林女看房看出感情，每月至少發生1到3次性行為，且足跡遍及高雄、台南、雲林各大汽車旅館；劉男偶然間發現妻子手機裡存著林、李的親密合照，甚至還有多段親密對話。

    林女曾傳訊向李男撒嬌「我只希望你協助我守護感情」，甚至為愛痴狂到向李男告白：「你前妻要錢我不需要，而我也敢用命拿掉孩子」，劉男認為李男明知林女有老公還跟她有染，且兩人至少已發生過20次性行為，因此提告向李男求償100萬元。

    高雄地院審理時，李男搬出大法官釋憲，指刑法通姦罪已宣告無效，因此法律上不該有配偶權，且劉、林兩人感情不好早已形同陌路，就算他跟林女有染，也不會造成劉男痛苦；但法官根據劉男提供的事證，認定李男和林女已發生逾越男女交往分際，判李男應賠20萬元，可上訴。

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