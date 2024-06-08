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警匪槍戰雲林勇警搏命掩護所長 考績卻被打乙....縣警局回應了

議員質詢為林俞宏考績被列乙等抱不平，縣警局今天表示已提起考績複審，再依考績法申請專案考績。（記者黃淑莉翻攝）

議員質詢為林俞宏考績被列乙等抱不平，縣警局今天表示已提起考績複審，再依考績法申請專案考績。（記者黃淑莉翻攝）

2024/06/08 18:43

〔記者李文德／雲林報導〕去年10月21日雲林縣麥寮鄉橋頭發生警匪槍戰，警員林俞宏頭部因此受傷仍與歹徒駁火。不過上月警察人員去年考績公布，林員卻列乙等。昨議員李明哲為此感到不平。雲林縣警局今表示，已主動協助林員循救濟管道提起考績複審，另再依考績法申請專案考績。

林俞宏去年10月12日，從新北市警局調任至雲林台西分局橋頭派出所，到任短短兩週，因與所長處理車禍事故，意外查獲謝姓通緝犯，當時謝男竟持槍反擊，導致林俞宏頭部受傷，不過他仍忍住傷痛，開8槍掩護所長，最終順利逮捕謝男。事後警局也因其表現，破格申請升職。

不過林員去年考績竟遭列乙等，議員李明哲昨質詢為其抱不平，警察局李建民當下答詢也表示將全力協助救濟。事後內政部長劉世芳、署長張榮興及雲林縣長張麗善均對此案表示高度關心。

縣警局今表示，林員去年度工作表現嘉獎93支，其中在新北市警局服務期間就計85次，而到任雲林後嘉獎僅獲8支，當下所長以此計算考評，也因到任後時間短，考評其對單位的貢獻度，且疏漏考量當時槍戰案林員英勇事蹟，未能做準確客觀考核，過程顯然有欠周詳。

縣警局指出，已經主動協助林員提起考績複審，除了已陳報警政署待審特定功績陞職外，更另將依考績法申請專案考績。

局長李建民表示，年終考績是應以員警全年度整體的表現來考核，不能僅以到任時間評斷，已要求該局各級主管綜覈名實、信賞必罰，力求準確客觀考核，絕不能讓努力付出員警受委屈。

去年10月，林俞宏（右）因與謝姓通緝犯駁火導致頭部受傷，時任局長林故廷（左）前往慰問。（雲林縣警察局提供）

去年10月，林俞宏（右）因與謝姓通緝犯駁火導致頭部受傷，時任局長林故廷（左）前往慰問。（雲林縣警察局提供）

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