爸在女兒婚禮上準備「驚喜」 竟是媽媽與前夫的偷情影片！

日本一名婦人和前夫發生婚外情，現任丈夫竟在女兒結婚典禮當天向眾人播出她和前夫的激戰影片後轉身離去，本應開心的婚禮在難堪的場面中草草結束，女兒更崩潰大哭，「媽媽毀了我的婚禮」。（示意圖）

2023/03/21 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕極度難堪的婚禮場面！日本一名婦人和前夫發生婚外情，現任丈夫竟在女兒結婚典禮當天，向眾人播出妻子和前夫的激戰影片後轉身離去，讓一場本應開心的婚禮在難堪的場面中草草結束，女兒更崩潰大哭「媽媽毀了我的婚禮」。

據日媒「ananweb」報導，化名「寬子」的婦人，過去因前夫經商失敗，欠下鉅額債務，兩人選擇以離婚收場。而寬子在不久後也帶著女兒改嫁現任丈夫，此後過著平順的婚姻生活。

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在女兒20歲時，她選擇嫁給男朋友，並表示希望親生父親也能夠來參加婚禮，於是寬子又重新和前夫連繫，並邀請他來參加女兒的婚禮。當時因財務問題被迫與前夫離婚的她餘情未了，在與前夫重新見面後，2人舊情復燃，且因丈夫時常在外面出差，女兒也早已和未婚夫同居，寬子開始將前夫帶回家中偷情。沒想到丈夫卻早已發現不對勁，偷偷將原先拍攝狗狗的寵物攝影機鏡頭轉向主臥，並錄製了寬子與前夫偷情的證據。

在女兒結婚典禮當天，寬子的現任丈夫上台向大家宣布，自己準備了一樣「驚喜」。原先廣子以為是女兒的成長影片，沒想到播出的影片竟是她與前夫的婚外情影片。丈夫拿著麥克風，並指著投影幕表示畫面中的人就是寬子和前夫，「這2個人發生外遇，並背叛了我」。觀眾們紛紛將目光轉向寬子，前夫則迅速離開了結婚典禮，獨留現場的寬子只能不斷向觀眾解釋「一定是有誤會」。影片播出後，婚禮在難堪的場面中草草結束，寬子的父母親憤怒不已，女兒更崩潰大哭「媽媽毀了我的婚禮」。

丈夫向寬子提出離婚，並以此影片作為鐵證，要求寬子需支付賠償金給他；寬子也被丈夫逐出家門，並與周遭親人全斷了聯繫。雖對於丈夫在女兒婚禮上的所作所為感到氣憤，「但是是我先劈腿的，不管多麼痛苦，我背叛了對我來說很重要的人，並奪走了他的幸福，所以我只能帶著那個罪惡感生活」。

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