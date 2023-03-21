爸在女兒婚禮上準備「驚喜」 竟是媽媽與前夫的偷情影片！
〔即時新聞／綜合報導〕極度難堪的婚禮場面！日本一名婦人和前夫發生婚外情，現任丈夫竟在女兒結婚典禮當天，向眾人播出妻子和前夫的激戰影片後轉身離去，讓一場本應開心的婚禮在難堪的場面中草草結束，女兒更崩潰大哭「媽媽毀了我的婚禮」。
據日媒「ananweb」報導，化名「寬子」的婦人，過去因前夫經商失敗，欠下鉅額債務，兩人選擇以離婚收場。而寬子在不久後也帶著女兒改嫁現任丈夫，此後過著平順的婚姻生活。
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在女兒20歲時，她選擇嫁給男朋友，並表示希望親生父親也能夠來參加婚禮，於是寬子又重新和前夫連繫，並邀請他來參加女兒的婚禮。當時因財務問題被迫與前夫離婚的她餘情未了，在與前夫重新見面後，2人舊情復燃，且因丈夫時常在外面出差，女兒也早已和未婚夫同居，寬子開始將前夫帶回家中偷情。沒想到丈夫卻早已發現不對勁，偷偷將原先拍攝狗狗的寵物攝影機鏡頭轉向主臥，並錄製了寬子與前夫偷情的證據。
在女兒結婚典禮當天，寬子的現任丈夫上台向大家宣布，自己準備了一樣「驚喜」。原先廣子以為是女兒的成長影片，沒想到播出的影片竟是她與前夫的婚外情影片。丈夫拿著麥克風，並指著投影幕表示畫面中的人就是寬子和前夫，「這2個人發生外遇，並背叛了我」。觀眾們紛紛將目光轉向寬子，前夫則迅速離開了結婚典禮，獨留現場的寬子只能不斷向觀眾解釋「一定是有誤會」。影片播出後，婚禮在難堪的場面中草草結束，寬子的父母親憤怒不已，女兒更崩潰大哭「媽媽毀了我的婚禮」。
丈夫向寬子提出離婚，並以此影片作為鐵證，要求寬子需支付賠償金給他；寬子也被丈夫逐出家門，並與周遭親人全斷了聯繫。雖對於丈夫在女兒婚禮上的所作所為感到氣憤，「但是是我先劈腿的，不管多麼痛苦，我背叛了對我來說很重要的人，並奪走了他的幸福，所以我只能帶著那個罪惡感生活」。