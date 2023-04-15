丈夫手機赫見按摩女問「你要先來X我嗎？」露骨對話 人妻心碎提告

陳姓按摩女被人妻抓包和丈夫外遇，挨告求償60萬元。基隆地院判陳女要賠償元配10萬元精神慰撫金。（示意圖）

2023/04/15 13:46

〔記者林嘉東／基隆報導〕已婚郭姓男子性好漁色，愛上陳姓按摩女子後，經常夜不歸宿，甚至被妻子發現2人露骨對話後仍繼續流連未歸，郭妻怒告陳女盼挽救婚姻。基隆地院法官判陳女要賠郭妻精神慰撫金10萬元。

郭妻提告指出，她與先生結婚多年，家庭氣氛原本十分美好融洽，但從前年開始，先生態度突然轉變，對她逐漸冷淡，多次以各種理由夜不歸宿。

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去年3月間，她意外在丈夫手機內發現與從事八大行業的陳姓按摩女有多通露骨訊息「我等等照地址給你要來就來不來我就被別人X去」、「你要先來X我嗎…希望你X我」、「你要先來X我嗎…不用你付錢」後，怒告陳女侵害她配偶權，求償60萬元精神慰撫金。

陳女辯稱，她認識郭男時，郭男騙她若投資生意賺錢，就會協助她脫離八大行業；她為了有穩定生活，同意借60萬給郭男；後來獲知郭男已婚，就想斷了與郭男關係，但郭男不願分手，一直來糾纏她。

陳女還說，她之後與郭男見面都是向郭索討60萬元欠款，至於她傳給郭的訊息，帶有「幹」等用語，不過是八大行業中小姐與客人互動的用語，都是以生意為目的，並無侵害郭妻配偶權意思。

法官依對話訊息判定，2人不是單純八大行業小姐與顧客間單純交易往來關係，而是屬於情侶間的交往互動，使郭妻婚姻家庭徹底破碎，深受打擊，判陳女要賠償郭妻10萬元精神慰撫金，可上訴。

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