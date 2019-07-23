大老婆的反擊！丈夫偷吃按摩女 她靠汽車定位記錄追出

2019-07-23 16:37

〔記者王定傳／新北報導〕吳姓女子發現吳姓丈夫與何姓按摩女曖昧交往，再從汽車上的定位記錄，確認2人曾共赴桃園中壢某停車場，鍥而不捨追到桃園調閱監視器畫面，發現2人當眾牽手，之後又查出2人曾共赴摩鐵開房，氣憤求償，新北地院審理後判吳、何2人賠償吳女10萬元，可上訴。

吳女提訴指出，她從20歲與丈夫結婚後，一直全力協助丈夫，陪著丈夫四處洽談生意，期間，丈夫曾因案入獄，另又因賭博輸錢，四處躲債，她始終不離不棄陪伴在旁，直到前年間，她發現丈夫態度日漸冷淡，經追查才發現丈夫竟與按摩店小姐交往。

吳女指出，她在2人汽車及住處內的錄音檔內發現常互稱「老公、老婆」，且汽車定位記錄顯示，2人曾共赴桃園某停車場，她立刻到停車場調閱監視器畫面，確認2人手牽手至停車場取車；不僅如此，今年2月及3月間，定位記錄又顯示2人共赴摩鐵開房。

吳女指出，丈夫經過逼問坦承出軌承諾不再往來，何女也傳送與丈夫的微信記錄、出遊合照，保證斷絕往來，不料，事後2人仍繼續交往，丈夫更準備帶著何女到越南或印尼長住做生意，不再回到台灣。

吳女因此向2人求償100萬元，吳男及何女則否認偷情，但法官依錄音光碟及譯文、停車場監視錄影畫面、何女傳送的微信對話截圖、照片等證據判斷2人有逾越男女正常情誼、侵害吳女婚姻生活圓滿及幸福行為。

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