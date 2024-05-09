三重公園男子遭圍毆 警三小時逮六嫌僅因喝酒口角就打人

新北市三重深夜傳出圍毆案，警方三小時逮獲帶頭的劉嫌等六人，依殺人未遂、妨害秩序送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/09 09:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重大同公園旁深夜傳出圍毆案，一名男子遭對方多人持球棒、刀械攻擊後，行兇歹徒一哄而散，剩下頭部遭打傷、背部挫傷的被害人在場，警方將傷者送醫，由於行兇過程多名路人目睹報案，警方以車追人，三小時內逮獲帶頭的劉嫌等六名惡煞到案，釐清為友人酒後口角結怨，起出開山刀及球棒等證物，並依殺人未遂案、妨害秩序案偵辦。

警方調查，這起案件發生在7日深夜11時許，三重大同公園旁，民眾報案多人圍毆一人，警方到場，剩下25歲羅姓被害人，消防員初步檢視他雙手、右臉頰遭毆打撕裂傷，後腦勺挫傷、背部瘀青，到院診治無生命危險。

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羅姓被害人供稱，他與22 歲劉男日前於台北市飲酒後發生衝突結怨，雙方相約7日晚間在他住家附近公園談判，但劉男帶5名惡煞下車後，持球棒與開山刀攻擊他，隨即逃離。

警方獲報迅速到場，立即協助消防救護員將羅男送醫外，查訪羅男、訪談目擊民眾案發經過，警方擴大調閱周遭監視器，鎖定犯嫌使用車號後，8日凌晨1時許（案發3小時內），迅速將帶頭的劉嫌等6人緝捕到案；被害人羅男提告殺人未遂，全案依妨害秩序、殺人未遂等罪嫌將涉案6名犯嫌全數移請新北地檢署偵辦。

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