怕老婆生氣不敢在家喝酒 趁買消夜偷喝幾杯騎車遇警更慘

劉男怕老婆生氣不敢在家喝酒，趁買消夜偷喝幾杯遇警慘送辦。（民眾提供）

2024/04/06 11:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄劉姓男子（44歲）怕妻子生氣，不敢在家喝酒，買完消夜後在外小酌後，騎電動二輪車返家途經華榮、裕興路口，因違規紅燈左轉，被巡邏員警攔下酒測，酒測值0.3超標遭逮捕，劉無奈稱因妻不希望他飲酒，他只好在買完消夜後，自己在外偷偷小喝幾杯，沒想到最後連家都歸不得。

鼓山分局今指出，龍華所警組於前天巡邏至華榮路與裕興路口時，發現劉男騎乘微型電動二輪車違規紅燈左轉，立即上前攔查，意外聞到他的身上散發酒氣，細問才知道原來劉男妻子不希望他在家喝酒，只好在買完消夜後自己在外小酌，沒想到最後連家都歸不得，經檢測後酒測值達每公升0.30毫克，當場遭逮捕送辦！

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據了解，劉男因身體狀態不佳，妻子為了他的健康著想，經常耳提面命提醒其不要喝酒，劉男當天下班後就前往夜市購買消夜，途中忽然想喝冰涼的啤酒來放鬆紓壓，卻又擔心在家喝酒會引來妻子生氣，便先在附近超商飲用啤酒後再行返家。

劉男獨自一人小酌後，自認喝得不多，索性直接騎車返家，又因貪圖一時方便而違規紅燈左轉，遭警方攔查開單，經施以酒測超標，涉犯公共危險罪嫌，全案警詢後依法移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

劉男怕老婆生氣不敢在家喝酒，趁買消夜偷喝幾杯遇警慘送辦。（民眾提供）

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