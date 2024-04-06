台中警連9天大執法抓218件酒駕 10人累犯將公布姓名照片

中市警局連續9天酒駕取締，查獲218件酒駕。（警方提供）

2024/04/06 10:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局從上月（3月）26日起，罕見的連續執行「防制酒後駕車專案執法」9天，至本月3日止，共查獲218件酒駕，有136人依公共危險罪移送法辦，其中有10人是累犯（酒駕被查獲第二次），將會被公布姓名與照片，統計顯示，被查獲酒駕者，以中年與壯年人最多，時段以下午4時至晚間6時最高，騎機車酒駕的比例，則是汽車的將近7倍，另有一件汽車駕駛酒駕，同車2名乘客各罰至少6000元罰鍰。

中市警局統計，上述「防制酒後駕車專案執法」，於台中市易酒駕肇事路段加強稽查取締，共計取締酒後駕車218件，其中，依公共危險罪移送法辦136人，更有第2次酒駕被查獲的累犯10人，針對該再犯之10人，台中市警察局將依法移請台中市交通事件裁決處裁處，累犯（第2次）裁罰金額，是機車9萬元、汽車12萬元、拒測不分車種處36萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照且公布其姓名、照片等。

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中市警察局統計，在查獲的案件中，中年（51至60歲）年齡層酒駕比例最高，高達63件，其次是40至50歲的青壯年，共計57件次之，兩者合計占查獲案件的5成5；查獲時段以下午4時至晚間6時的40件最多、晚間8至10時的21件次之，查獲車種以機車酒駕182件最多、汽車27件次之，其他車種9件。

警方指出，許多民眾誤認為機車酒駕的危害性比較低，卻不知機車肇事引發的傷亡相當嚴重，另外，警方這次在南屯區查獲自小客車酒駕，車上另有2名同行乘客，由中市警局第四分局依據道路交通管理處罰條例規定，對該2名乘客據以告發，可各處罰6000元至1萬5000元罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

在被查獲酒駕的車種中，機車比例偏高（圖中騎士非酒駕者）。（警方提供）

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