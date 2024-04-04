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連假第一天！國3南下2起連環車禍 3人受傷送醫

連假第一天，國道3號南下187.1、187.2公里處台中龍井路段出現2起追撞車禍，造成3人受傷送醫。（民眾提供）

連假第一天，國道3號南下187.1、187.2公里處台中龍井路段出現2起追撞車禍，造成3人受傷送醫。（民眾提供）

2024/04/04 11:35

〔記者歐素美／台中報導〕兒童清明連假第一天，今天上午6時52分，國道3號南向187.1、187.2公里（台中龍井路段）即發生2車禍事故，分別有5車及3車追撞，造成3人受傷送醫，也造成國道交通一度回堵3公里左右， 國道警察報前往處理，駕駛皆未酒駕，並於8時左右排除現場障礙，恢復通車。

國道公路警察第七公路警察大隊大甲分隊表示，今天上午6時52分，國道3號南向187.1、187.2公里處，分別發生5車及3車疑似未保持安全距離而發生連環追撞的事故。

兩件車禍共造成3人受傷就醫，全案駕駛經檢測駕駛酒測值皆為零。警方獲報立即調派巡邏車、救護車前往處理，另派遣該局及高公局緩撞車前往事故現場後方警戒疏導車流。因車禍暫時封閉內側及中線車道進行拖吊，造成後方一度回堵約3公里，於8時左右即現場排除並恢復通車。

警方呼籲用路人行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，如需變換車道，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔，違反規定將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款處以3,000元~6,000元罰鍰。

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