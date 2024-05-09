與美企大亨網戀獲優惠價購入特斯拉？ 60歲婦險遭詐

王婦臨櫃匯款被警方制止。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/09 08:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕60歲王姓婦人墜入詐騙集團「假戀愛 真詐財」陷阱，以為自己是和美國企業大亨「伊隆·馬斯克」相戀，還可獲優惠價購入特斯拉電動汽車。她興沖沖的到銀行匯款，幸被行員和保七駐衛警查覺有異，即時制止，才未造成財物損失。

保七總隊表示，家住彰化的王婦，是日前下午前往台灣銀行彰化分行臨櫃匯款，要求匯往境外不明帳號16萬餘元新台幣，當下引起行員及保七員警予以關懷和查詢。

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警方調查中，王婦稱日前透過通訊軟體line認識特斯拉執行長伊隆·馬斯克，對方除了向她示愛外，且同意願意以較優惠的價格購買特斯拉汽車。

警方表示，起初王婦對於員警的關懷提問表達至為不悅，強烈表示是自己直接洽伊隆·馬斯克老闆購車，又不是搶劫犯罪，請警方不要干涉。

警方不得以只好提出諸多相關案例說明，經馬拉松式的耐心苦勸約2個小時後，王婦才終於恍然大悟這是一場騙局，停止匯款。

保七總隊呼籲，詐騙集團透過社群媒體交友，藉由盜取名人相片，杜撰千奇百怪的理由，最終目的即是要求被害人匯款，請民眾匯款前一定要特別注意，以免受騙上當。

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王婦出示手機訊息表示自己是和馬斯克交往。（記者劉慶侯翻攝）

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