國道「撞」況多！國3中和隧道6車連環撞 國1麻豆段貨櫃車撞橋墩

國3北向35.1公里處發生6輛小客車追撞事故。（高公局提供）

2023/04/04 13:37

〔記者丁奕／台北報導〕今（4日）為清明節連續假期第4日，國道「撞」況多，高公局指出，今上午國3北向的中和隧道內發生6車追撞事故，國1南向麻豆路段，發生貨櫃車超高撞橋墩事故，皆釀成回堵，嚴重影響車流，高公局也預判下午13處重點壅塞路段。

高公局指出，預估今日交通量為115百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1北向內湖至汐止系統；國1南向下營至麻豆；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

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高公局表示，9時30分於國1北向320.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵2公里；9時50分於國3北向35.1公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內線加中間車道，造成後方車流回堵2.5公里；10時35分於國1南向303公里處發生貨櫃車超高撞橋墩事故，占用內線加中間車道，造成後方車流回堵5公里。

高公局預判下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，用路人可透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

國1南向303公里處發生貨櫃車超高撞橋墩事故。（高公局提供）

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