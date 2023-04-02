防張安樂亂大甲媽！彰化警方邀簽公約、請路權 統促黨都「不鳥」

去年大甲媽遶境彰化市，經過彰化市民生地下道，統促黨主席張安樂（左，穿黑衣）以接轎之名要闖進管制區遭警方制止。（資料照）

2023/04/02 13:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕台中大甲媽今年南下遶境進香活動預定21日子時起駕，鑾轎將在22日中午過後抵達彰化市，往年彰化縣是「大甲盃格鬥賽」的一級戰區，去年爆發統促黨主席張安樂以接轎之名意圖闖進警方管制區遭警制止，爆發肢體衝突，多名警官掛彩，今年，為防止事件重演，警方祭出「優質宮廟文化─行動公約」簽署行動，並要求接轎或預設香案的宮廟、店家提出路權申請，到今天為止 超過500家宮廟和店家提出，統促黨尚未提出。

彰化警分局今辦簽署活動，共有42個宮廟與接轎團體行動見證，共同簽署「高自主管理」、「零聚眾鬥毆」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」6大公約。

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公約統一要求接轎團體在媽祖鑾駕抵達前4天提出申請，警方核准後建接轎人員名冊，穿著統一服飾，並指定糾察員協助活動秩序及交通，所有宮廟及接轎人員避免欽酒，嚴禁鬥毆，並減少燃放鞭炮，晚間10時後不放鞭炮。

彰化分局表示，大甲媽鑾轎至少會有4天時間經過彰化縣，警方為維護遶境秩序和交通，要求有意接轎的宮廟與預設香案迎轎的店家、團體，須在遶境前4天提出路權申請，目前已500多家宮廟和店家，有申請路權才能接轎，未申請者不能接轎，警方會要求媽祖鑾轎的轎班人員，依照警方編列接轎名冊（有通過路權核准）名冊內才能接轎，同時建議接轎者不要穿政黨背心，防制有心人士接轎鬧事。

分局長張明盛表示，警方已做好萬全準備，面對各種可能的突發狀況，只要打架鬧事一律嚴正執法，依涉及妨害秩序罪嫌，現行犯逮捕，絕不寬容，更不會容許去年暴力事件重演。

今年大甲媽鑾轎預計22日中午過後，經過大度橋進入彰化市區將於22日晚上9時到12時間進入民生地下道，稍後駐駕南瑤宮；北返回鑾時，預計28日進入彰化市區，當晚駐駕永樂街天后宮，29日清晨離開彰化縣，進入台中市。

去年大甲媽遶境經過彰化市三民路段，統促黨以接轎名義企圖闖進警方管制區，爆發肢體推擠衝突。（資料照）

彰化警分局今邀請宮廟和團體簽署優質宮廟文化公約，希望讓媽祖遶境活動平安順遂進行。（警方提供）

彰警讓宮廟與團體簽署優質宮廟文化公約，要求接轎團體或預設香案店家，提前申請路權，有申請才能接轎。（彰化警方提供）

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