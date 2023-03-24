嚴防「大甲盃」遶境暴力 彰化「打架熱區」警祭重兵伺候

彰化縣警局長張國雄（右）今天率員到彰化市民生地下道會勘警力部署，嚴防大甲媽遶境暴力滋事。（警方提供）

2023/03/24 21:01

〔記者湯世名／彰化報導〕嚴禁亂鬥！大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境進香活動將於4月21日起駕，彰化縣警局長張國雄連日率員會勘遶境路線沿線鄉鎮市，今年將北斗奠安宮、員林福寧宮、彰化天后宮、南瑤宮、民生地下道等5大地點，列為信眾最多及最容易發生推擠、打架、踩踏的熱區，警力部署一般預料恐會超過去年3350人次，再創歷年新高。

大甲媽祖遶境今年在4月21日起駕，預估22日通過素以搶轎打架惡名昭彰的彰化市民生地下道；回鑾時，27日駐駕北斗鎮奠安宮，28日駐駕彰化市天后宮，29日清晨進入台中市。

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彰化縣警局前年投入3000人次警力，民生地下道就多達300名。去年，民生地下道、南瑤宮、永樂街天后宮等易爆發衝突與人潮聚集熱區，本原規劃共投入3000人次警力，不料，大甲媽鑾轎通過民生地下道不久，爆發嚴重肢體衝突，堪稱史上最嚴重，有多名員警受傷，震驚社會。大甲媽回鑾前，彰化警方增加維安警力，把彰化市原有1000人次警力增加到1350人次，且大部分集中在彰化市大埔路、永樂街、民族路等易滋事地點，嚴禁暴力滋事，這也使得南下、北返總警力合計高達3350人次，創歷年新高。

今年大甲媽即將南下遶境進香，縣警局長張國雄連日來率刑警大隊、保安科、保安隊、交通隊與分局長等單位主管，到員林、北斗、彰化等鄉鎮市會勘，將北斗奠安宮、員林福寧宮、彰化天后宮、南瑤宮、民生地下道等5大地點，列為信眾最多及最容易發生推擠、打架、踩踏的熱區，研擬警力部署。

警方指出，今年警力配置仍在規劃中，警方會做好萬全準備，面對各種可能的突發狀況，只要打架一律以現行犯逮捕，絕不容許滋事分子，趁廟會活動擾亂秩序。一般預料，警力配置恐會超過去年的3350人次，再度創下歷史新高。

彰化縣警局長張國雄（右）今天率員到彰化市民生地下道會勘，研擬大甲媽遶境警力部署。 （警方提供）

彰化警分局長張明盛（右2）今天率員到彰化市民生地下道會勘警力部署，嚴防大甲媽遶境暴力滋事。（警方提供）

彰化縣警方今天到彰化市永樂街天后宮會勘警力部署，嚴防大甲媽遶境暴力滋事。（警方提供）

彰化縣警方今天到彰化市南瑤宮會勘警力部署，嚴防大甲媽遶境暴力滋事。（警方提供）

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