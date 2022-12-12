高院首傳張安樂查政治獻金等案 張批檢方︰借錢給子被要求寫借據

高等法院審理張安樂涉犯政治獻金法等罪，今首度傳訊張安樂出庭，右為律師林詠善。（記者楊國文攝）

2022/12/12 19:05

〔記者楊國文／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂涉違法收受政治獻金等案，一審僅依違反稅捐稽徵法、偽造文書判張安樂8月徒刑，可易科罰金，其餘政治獻金案等案無罪，高等法院今首度傳訊張安樂出庭，張仍否認涉政治獻金法，庭訊尾聲突然暴怒，針對一審判業務侵占罪為無罪但檢方仍上訴一事，抨擊檢方：「我身為父親借錢給兒子張瑋，全台灣只有檢察官要求要寫借據！」

台北地檢署偵查張安樂涉政治獻金法、業務侵占等罪，將張安樂、張瑋父子、張瑋妻子王姝茵、會計張陳淑媜、統促黨前後任黨主席李新一、張馥堂等6人起訴。

請繼續往下閱讀...

備受矚目的張安樂涉案部份，北檢當初起訴認定，2006年成立統促黨後，張安樂明知在政治獻金專戶尚未獲許可前，不得收受政治獻金，卻在統促黨當時還未申設獻金專戶前，已收受209萬元個人捐贈，違反政治獻金法，張安樂還以華夏大地旅行社顧問身份虛偽申報薪資所得。

不過，北院審理認為，無證據證明張安樂知悉統促黨於依法申報成立捐贈政治獻金專戶前，已收受政治獻金款項。此外，相關收支決算表雖記載「個人捐贈收入」科目，但製表人、會計師、負責人等欄位的簽章均空白，無從認定張安樂是收受違法獻金的行為人，故判他無罪，只依違反稅捐稽徵法、偽造文書判張安樂8月徒刑，可易科罰金。

此外，北院認定，張瑋開設華夏大地旅行社，張瑋、王姝茵夫妻掏空侵占旅行社1389萬多元，張瑋另侵占旅行團費224萬元港幣，皆構成業務侵占罪；張瑋夫妻並以張安樂當人頭，虛報「勞保月投保薪資、全民健保投保金額」7萬2800元，且將旅行社承租的10輛小發財車無償給統促黨使用，再提供租車費發票作帳，藉此逃漏營所稅等。兒子張瑋依業務侵占等9罪判刑3年1月，其中不得易科罰金判刑1年，張瑋太太王姝茵更重，判3年10月，不得易科罰金部份判2年5月。

檢方不服一審判決，對張安樂、張瑋、王姝茵和張陳淑媜4人涉案部份，上訴高等法院，張安樂父子、王姝茵等人亦提起上訴。李新一、張馥堂因檢方未上訴而無罪確定。

高院今首度傳訊張安樂出庭，張指出，案發時是2006年，當時他的人在中國，不知道有此筆209萬元的政治獻金。談到檢方對一審判無罪的業務侵占罪的部份上訴，張安樂突發暴怒，大聲指責檢方稱「全台灣只有檢察官要求父子間借貸必須要寫借據」，太不合理。

張瑋庭訊堅稱華夏大地旅行社股東只有他一人，否認犯業務侵占罪，張安樂在中國地區有當知名度和人脈，對旅行社業務有很大幫助，因張安樂擔任顧問，給他支薪是應該的，這些指控應判無罪，其他有罪部份請求給予緩刑，王姝茵對涉犯銀行法認罪，且以已經繳回犯罪所得，請求給予緩刑，檢方其他指控不實在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法