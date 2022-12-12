涉政治獻金案 高院下午首度傳張安樂出庭

高等法院上一次庭訊傳張安樂兒子張瑋出庭。（記者楊國文攝）

2022/12/12 12:09

〔記者楊國文／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂涉違法收受政治獻金等案，一審僅依違反稅捐稽徵法、偽造文書判張安樂8月徒刑，可易科罰金，其餘政治獻金案等案無罪，兒子張瑋依業務侵占等9罪判刑3年1月，其中不得易科罰金部分判刑1年，張瑋太太王姝茵更重，判3年10月，不得易科罰金部份判2年5月，上訴後，高等法院今下午2時30分首度傳喚張安樂出庭，北市轄區警方將進行必要蒐證及相關勤務。

高院上一次庭訊傳訊張瑋、王姝茵夫婦，張瑋堅稱華夏大地旅行社股東只有他一人，否認犯業務侵占罪，張安樂在中國地區有當知名度和人脈，對旅行社業務有很大幫助，給他支薪是應該的，這些指控應判無罪，其他有罪部份請求給予緩刑，王女則對涉犯銀行法認罪，且已繳回犯罪所得，請求給予緩刑。

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台北地檢署偵查後將張安樂父子等6人起訴，台北地院除判決統促黨前後任黨主席李新一、張馥堂2人無罪外，張安樂、張瑋、王姝茵、會計張陳淑媜（偽文罪判刑6月）等4人都判有罪。張安樂等4名被告、檢方均上訴高等法院，高院審理的被告為張安樂等4人，至於李新一、張馥堂2人，因為檢方未上訴已無罪定讞。

備受矚目的張安樂涉案部份，北檢當初起訴認定，2006年成立統促黨後，張安樂明知在政治獻金專戶尚未獲許可前，不得收受政治獻金，卻在統促黨當時還未申設獻金專戶前，已收受209萬元個人捐贈，違反政治獻金法，張安樂還以華夏大地旅行社顧問身份虛偽申報薪資所得。

不過，北院審理認為，無證據證明張安樂知悉統促黨於依法申報成立捐贈政治獻金專戶前，已收受政治獻金款項，證據無從證明張安樂知道在專戶成立前，已收受政治獻金。此外，相關收支決算表雖記載「個人捐贈收入」科目，但製表人、會計師、負責人等欄位的簽章均空白，無從認定張安樂是收受違法獻金的行為人，故判他無罪。

一審判決指出，張瑋開設華夏大地旅行社，張瑋、王姝茵夫妻掏空侵占旅行社1389萬多元，張瑋另侵占旅行團費224萬元港幣，皆構成業務侵占罪；張瑋夫妻並以張安樂當人頭，虛報「勞保月投保薪資、全民健保投保金額」7萬2800元，且將旅行社承租的10輛小發財車無償給統促黨使用，再提供租車費發票作帳，藉此逃漏營所稅等。

高等法院上一次庭訊傳訊張瑋太太王姝茵出庭。（記者楊國文攝）

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