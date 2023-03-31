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    首頁　>　社會

    人蛇集團高層打「家人牌」求交保 法院打臉再押2個月

    北院裁定李振豪（前排左二）、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等4人，從今年4月9日起延押兩個月。（資料照）

    北院裁定李振豪（前排左二）、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等4人，從今年4月9日起延押兩個月。（資料照）

    2023/03/31 10:41

    〔記者溫于德／台北報導〕曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪，是人蛇集團高層，透過勾結柬埔寨人蛇，誘騙85名國人赴柬國，檢方依違反組織犯罪防制條例等罪起訴李等4人，台北地院審理中。法官另考量4人羈押期即將屆滿，經召開調查庭，4人都打出「家人牌」請求交保，仍被認定有羈押必要，裁定自今年4月9日起延押兩個月。

    法官裁定延押被告包括李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢，4人均被檢方認定違反組織犯罪防制條例、買賣人口及妨害自由等罪，也被法院認定是人蛇集團核心人物。

    法官先前召開調查庭，李振豪自稱2015年已朝著完全光明的目標前進，可是遇到這次官司，加上新聞媒體惡意渲染，好像又把他變成過去那個十惡不赦的壞人。

    李振豪表示，從警詢到檢方偵訊，他一再陳述事實，得到的卻是被不足採信四個字，他真心不知道什麼可以採信，總不能要他承認他沒做、沒參與甚至根本不知道的事情；他也懇求法官念在家母高齡七旬，給予交保機會。

    林晉宇希望可以交保；其律師提到，已婚林男是家中經濟來源，與妻子育有年幼子女待照顧，林男也無財產足供逃亡，被查獲至今深切反省，顯無可能再犯及無逃亡，應無必要繼續羈押。

    陳思瑋說，如果他要潛逃，當初收到法院開庭通知就不會現身法庭，所以沒有逃亡之虞，且家父近七旬，希望法院讓他交保回家照顧家人；黃炫逢也說自己有年邁父母、小孩需要他照顧，如果法官覺得每週報到1次不夠，他可以報到3次，甚至帶著腳鐐都沒關係。

    法官認為，4人就檢察官指控的犯罪事實與罪名均有否認情形，且他們是跨國犯罪，仍有多名共犯在境外，潛逃出境的可能性也高，裁定延押2月。

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