國內最大人蛇集團３高層 押定了

竹聯幫東堂要角李振豪（前排左二）等三人抗告被駁回，至少須羈押禁見三個月。（資料照）

2022/09/17 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕竹聯幫東堂要角李振豪等九人，涉與柬埔寨人蛇勾結，誘騙八十五名國人赴柬國，檢方依販賣人口等罪起訴九人，並將在押的李男等六人移審，台北地院裁定六人交保，高等法院認定李男、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等四人有逃亡之虞，撤銷發回更裁；北院重開羈押庭後，將這四名集團高層幹部均羈押禁見，接著高等法院也駁回其中三人的抗告案，四人均獲羈押確定，至少須羈押禁見三個月。

３人抗告 駁回

北院本月二日裁定李振豪六人交保的理由是，六人有逃亡之虞及有羈押原因，但他們都有固定住居所和固定工作，並無羈押必要，分別以廿萬至七十萬元不等交保，以及限制出境、出海及住居，每週須向住居處轄區派出所報到。

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檢方抗告後，高等法院將李男等四人撤銷發回北院更裁，認定另二人鄭學鴻、陳均翰不是主導者，無勾串、滅證之虞，維持交保裁定。

北院本月九日改為裁定李男等四人均羈押禁見，表示李男等四人均為集團較高階層的核心人員，分別負責接洽、分派任務、招募等事宜，犯罪嫌疑重大，且熟悉集團裡的內部分工、金流去向，具有較高可能與尚未到案的共犯、證人進行勾串、滅證，因此將四人改裁羈押禁見；其中有三人不服裁定，提起抗告，全部被高院駁回確定。

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