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    國內最大人蛇集團6惡起訴獲交保 北檢今提抗告

    竹聯幫東堂大哥李振豪等9人於9月2日被起訴。（資料照）

    竹聯幫東堂大哥李振豪等9人於9月2日被起訴。（資料照）

    2022/09/07 10:09

    〔記者錢利忠／台北報導〕曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪及同夥林晉宇，涉嫌與柬埔寨人蛇勾結，誘騙88名（有3人出國前脫險）國人赴柬，其餘85人赴柬國淪為豬仔被拘禁，僅18人被救回，此案也是國內迄今破獲最大宗的黑幫人口販運集團。原先在押的李振豪等6人於本月2日被起訴後，分別被台北地院裁定20萬至70萬元不等交保，台北地檢署考量仍有共犯未到案，以有逃亡及串、滅證之虞等理由，今向高等法院提出抗告。

    6名被北院裁定交保的被告，分別為李振豪以70萬元交保；林晉宇以40萬元交保；陳思瑋、鄭學鴻各以30萬元交保；黃炫逢、陳均翰各以20萬元交保，6人均被北院裁定限制出境、出海及住居，每週須向住居處轄區派出所報到；由於尚有數十名被害人仍未被救回台，且還有共犯未到案，檢方不服北院裁定6嫌交保，因此提出抗告。

    北檢起訴時痛批被起訴的李、林等9人「罔顧人命」，侵害人權甚鉅，屬於高度組織及分工的跨國詐欺、人口販運，為聯合國公約明定應打擊的跨國組織犯罪，重創我國的國際形象，建請法院依被告所扮演角色及犯後態度等情狀，各量處適當之刑；此案也是國內迄今破獲最大宗的黑幫人口販運集團。據悉，9人均否認是黑幫。

    檢警調查，被害人上鉤後被集中安置於旅館，簽契約赴柬後，人蛇接手將人層層轉賣至金邊、西港等「詐欺園區」從事電信詐欺，獲救的18名被害人稱，期間常遭毆打凌虐，甚至聽聞有人遭割賣器官，魂斷海外。

    被起訴的9名被告分成兩小組，第一組以林晉宇為首，旗下有陳均翰、楊家豪、黃鈺真、王契文等4人；第二組首腦為李振豪，旗下有鄭學鴻、陳思瑋、黃炫逢等3人。其中第二組全員及第一組的林晉宇、陳均翰共6人在押，移審後均交保。

    檢方查出，兩小組原各自與人蛇接洽，因第一組遭人蛇拖欠酬勞，轉而與第二組合作；分工包括，陳均翰聯繫人蛇、招募及記帳、分配酬勞；「行動組長」林晉宇、楊家豪招募與接送應徵者；鄭學鴻幫林打點事務；黃鈺真協助招募及要求應徵者簽本票，提供資金借給應徵者。此外，李振豪等組員另涉地下球版賭博案，另案偵辦中。

    第一組於去年11月與人蛇接洽，由林等人招募國人赴柬、幫忙接送、辦護照、訂機票、記帳及發放酬勞，集團成員彼此協助監視被害人，總計送31人出國，僅3人獲救。第二組自今年2月開始犯案，共詐騙57人，其中54人被騙出國，僅15人被救回台，另有3人出國前脫險，總計18人獲救。

    檢方查出，該集團每騙一名被害人可取得1萬7000至1萬8000美元酬勞；第一組犯罪所得為192萬4500元、第二組為1277萬8562元，均建請法院宣告沒收或追徵。

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