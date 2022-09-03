起訴國內最大人蛇集團

竹聯幫東堂大哥李振豪等九人被起訴。（資料照）

2022/09/03 05:30

角頭臨演是竹聯大哥 李振豪及同夥林晉宇騙85人赴柬埔寨成豬仔

〔記者錢利忠、邱俊福／台北報導〕曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪及同夥林晉宇，涉嫌與柬埔寨人蛇勾結，誘騙八十八名（有三人出國前脫險）國人赴柬，其餘八十五人赴柬國淪為豬仔被拘禁，僅十八人被救回；台北地檢署痛批李、林等人「罔顧人命」，昨依違反組織犯罪防制條例、買賣人口及妨害自由等罪起訴李、林等九人；此案也是國內迄今破獲最大宗的黑幫人口販運集團。

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撈黑錢近一千五百萬 檢痛批黑幫罔顧人命

檢方痛批該集團罔顧人命、侵害人權甚鉅，屬於高度組織及分工的跨國詐欺、人口販運，為聯合國公約明定應打擊的跨國組織犯罪，重創我國的國際形象，建請法院依被告所扮演角色及犯後態度等情狀，各量處適當之刑。據悉，九人均否認是黑幫。

檢警調查，被害人上鉤後被集中安置於旅館，簽契約赴柬後，人蛇接手將人層層轉賣至金邊、西港等「詐欺園區」從事電信詐欺，獲救的十八名被害人稱，期間常遭毆打凌虐，甚至聽聞有人遭割賣器官，魂斷海外。

被起訴的九名被告分成兩小組，第一組以林晉宇為首，旗下有陳均翰、楊家豪、黃鈺真、王契文等四人；第二組首腦為李振豪，旗下有鄭學鴻、陳思瑋、黃炫逢等三人。其中第二組全員及第一組的林晉宇、陳均翰共六人在押，移審後均交保。

檢方查出，兩小組原各自與人蛇接洽，因第一組遭人蛇拖欠酬勞，轉而與第二組合作；分工包括，陳均翰聯繫人蛇、招募及記帳、分配酬勞；「行動組長」林晉宇、楊家豪招募與接送應徵者；鄭學鴻幫林打點事務；黃鈺真協助招募及要求應徵者簽本票，提供資金借給應徵者。此外，李振豪等組員另涉地下球版賭博案，另案偵辦中。

第一組於去年十一月與人蛇接洽，由林等人招募國人赴柬、幫忙接送、辦護照、訂機票、記帳及發放酬勞，集團成員彼此協助監視被害人，總計送卅一人出國，僅三人獲救。

第二組自今年二月開始犯案，共詐騙五十七人，其中五十四人被騙出國，僅十五人被救回台，另有三人出國前脫險，總計十八人獲救。

檢方查出，該集團每騙一名被害人可取得一萬七千至一萬八千美元酬勞；第一組犯罪所得為一百九十二萬四千五百元、第二組為一千二百七十七萬八千五百六十二元，均建請法院宣告沒收或追徵。

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