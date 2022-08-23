掃蕩人口販運已救回28人 高檢署「阻詐」達成4大共識

高檢署「阻詐」達成「被害人及被告資訊整合資料庫」等4大共識。（資料照）

2022/08/23 20:35

〔記者錢利忠／台北報導〕有鑑於近來人口販運案件頻傳，截至8月19日止，最高檢察署統計已救回28名被害人；檢察總長邢泰釗與警政署長黃明昭交換意見後，達成全面清查出境赴柬埔寨地區人士及加強掃黑及掃蕩人蛇集團等兩大共識，高等檢察署也開會研議策進作為，並就「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」等議題，達成建置「被害人及被告資訊整合資料庫」等共識。

會中，最高檢察署檢察官楊治宇也轉達邢泰釗與黃明昭交換意見後，所達成的諸多共識，包括應全面清查赴柬埔寨等地區人士、加強「掃黑工作執行小組」、檢察機關以專責專股偵辦海外人口販運案件、調查旅行社資料並與航空公司合作，就可疑線索主動展開調查、各地檢署應協助及協調司法警察機關，報請有管轄權的檢察署偵辦、警政署成立報案專線電話02-27652122-5，且檢舉人有檢舉獎金、鼓勵自首及偵查中自白，減免其刑，以溯源瓦解不法集團等7項共識。

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高檢署指出，本次會議與會的包括台北、桃園、高雄等地檢署，以及刑事警察局、調查局等司法警察機關，會中提出詐騙國人至境外從事電信詐欺案件的現況分析，以及分享查緝經驗並提出建議，針對「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」等11項議題，研議策進作為及達成以下共識：

第1，警方於機場實施關懷提問時，如查知有犯罪嫌疑者，應報請檢察官指揮偵辦。

第2，建置「被害人及被告資訊整合資料庫」，蒐集各項入出境資訊，運用大數據分析，提供檢察及司法警察機關查詢，向上溯源，強力追緝幕後人蛇集團。

第3，對於救援返國的國人，經鑑別為犯罪被害人者，應即通報相關機關，依人口販運防制法等規定給予協助，財團法人犯罪被害人保護協會亦應介入關懷。

第4，針對在臉書等網路社群發布誘騙國人出國的不實訊息，加強網路巡邏，強力偵辦，並聯繫刪除。

另外，陳情法務部依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」機制，召開跨部會的會議，高檢署所屬各檢察機關，將全力與各司法警察及相關行政機關通力合作，打擊此類犯罪。高檢署也呼籲國人，境外求職務必審慎評估，再三求證，以免受騙上當，被迫從事詐欺等不法工作，淪為人口販運之被害人。

最高檢察署統計，截至8月19日為止，各地檢署偵辦人口販運等案件，受理件數共計65件，被告總人數111人，指揮案件60件、羈押人數37人、救回被害人數28人、傳喚人數86人、扣案不法所得共15萬4500元。

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