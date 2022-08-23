台泰國際合作kk園區救援 16國人平安返台

台、泰各單位合作，救出多名深陷kk園區的國人。（記者鄭景議翻攝）

2022/08/23 20:08

〔記者鄭景議／台北報導〕包括刑事局警方在內的跨部會專案小組，與泰國警察總署等單位合作，深入緬甸苗瓦迪地區，從惡名昭彰的kk園區中，施壓緬方放出國人，昨日及今日，共有16名國人分別從曼谷及金邊返台，其中，由金邊機場返台的國人中，有3人付贖金逃出，4人是透過民進黨立委伍麗華團隊救出。

此次駐泰代表處派出警政署駐泰警察連絡官等3人前往泰國達府美索地區，透過泰國中央警方安排與中央偵查總局征剿局第四處、達府移民局、美索派出所等單位召開反人口販運會議，針對我國民眾遭販運到緬甸苗瓦迪（Myawaddy）地區相關案件，泰方大力協助，並將國內蒐集情資與達府美索執法單位簡報交流。

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刑事局警方指出，近日有不少案例，都是柬埔寨的詐騙集團，將員工轉賣，甚至乾脆將基地轉移至緬甸KK園區，跨部會專案小組與泰國警方採行「深入救援，阻斷進入」之方式，結合世界各國國際反人口販運組織，針對緬甸苗瓦迪KK園區的人口販運情事給予高度關注，也成功救出多起KK園區個案平安返台。

昨日已有2名國人自曼谷返台，今日亦有7名國人於晚間18時許順利返抵國門，另在柬埔寨金邊機場也傳出好消息，下午也有7名國人在15時左右順利返抵國門，其中有4名是伍麗華委員團隊協助返國，共計16名國人於這兩日內返台。

刑事局警方表示，跨部會專案小組將持續蒐報，如有國人大規模自該區釋放，將派遣專案小員駐守該地區，與泰方協調入境事宜，並協助國人返台。

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