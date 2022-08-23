救援有成果！今天又有國人自柬埔寨返台 10人與詐騙案有關

今天將有10名與柬埔寨詐騙有關的國人返回台灣。（記者姚介修攝）

2022/08/23 19:54

〔記者姚介修／桃園機場報導〕國內對於柬埔寨打工詐騙事件持續發酵，經過政府、民間各方的努力展開救援，23日下午有7名台人自柬埔寨搭機返台，包括屏東縣警局刑事警察大隊都到到場釐清案情。但這批回台的年輕人都自稱未遭綁架，家人也不是付贖金，而是「工作賠償金」。

根據這些年輕人自述，大都是被朋友騙去，但最後都被放鴿子，朋友沒有出現在柬埔寨，其中1人在柬埔寨參與詐騙一個月，但是業績掛蛋，被公司開除、趕回台灣。

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警方在機場指出，下午7名國人從柬埔寨金邊搭乘華航CI-862班機返台，下午3時6分抵達桃園國際機場，原本情資顯示有10人返台，但有3人在柬埔寨因不知明原因未登機，還有3人轉搭其他航班，預計深夜抵達。下午返台7人中，有4人在屏東的家屬已向警方報案，所以會請他們協助釐清案情，待完成人口販運被害人鑑別程序後，再由屏東縣警局刑警大隊帶回屏東。

另外3人因家屬並未報案，在協助警方調查後已自行前往防疫旅館。同班機的旅客有1名來自彰化，下機後自行向警方陳述遭到詐騙，也願意配合警方調查，與另外4名關係人完成檢疫手續後，將一起前往航警局完成人口販運被害人鑑別程序。

今日返台的一名女子回憶，7月底，一名在柬埔寨的朋友透過網路跟她聯絡，介紹她海外工作的機會，出發當日，她與另外十多人一起前往，到了當地之後就被帶到山上，期間可以用手機跟家人聯絡、報平安，沒有被虐待、毆打，工作內容就是不停地敲鍵盤輸入文書資料，這段時間只領到300美元（約新台幣9000元），沒有拿到其他薪水。

該女子強調，因為最近很多人都陸續回台灣，所以家人也希望她趕快回家，她跟其他朋友討論之後就決定一起返台，她自認「沒有遭綁架」，家人付給公司的不是贖金而是「工作賠償金」，用來償還她在柬埔寨的住宿費用及日常開銷。

另外一名男子則向警方表示，他是被朋友騙到柬埔寨從事詐騙工作，平常被要求招募台灣人前往柬埔寨，但在那邊工作了一個多月都沒有騙到人，集團就叫他自己打包回台灣。

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今天將有10名與柬埔寨詐騙有關的國人返回台灣，警方在機場核對身分，並在結束通關後進行人口販賣被害人鑒定的工作。（記者姚介修攝）

今天將有10名與柬埔寨詐騙有關的國人返回台灣，警方在機場核對身分，並在結束通關後進行人口販賣被害人鑒定的工作。（記者姚介修攝）

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