為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    救援有成果！今天又有國人自柬埔寨返台 10人與詐騙案有關

    今天將有10名與柬埔寨詐騙有關的國人返回台灣。（記者姚介修攝）

    今天將有10名與柬埔寨詐騙有關的國人返回台灣。（記者姚介修攝）

    2022/08/23 19:54

    〔記者姚介修／桃園機場報導〕國內對於柬埔寨打工詐騙事件持續發酵，經過政府、民間各方的努力展開救援，23日下午有7名台人自柬埔寨搭機返台，包括屏東縣警局刑事警察大隊都到到場釐清案情。但這批回台的年輕人都自稱未遭綁架，家人也不是付贖金，而是「工作賠償金」。

    根據這些年輕人自述，大都是被朋友騙去，但最後都被放鴿子，朋友沒有出現在柬埔寨，其中1人在柬埔寨參與詐騙一個月，但是業績掛蛋，被公司開除、趕回台灣。

    警方在機場指出，下午7名國人從柬埔寨金邊搭乘華航CI-862班機返台，下午3時6分抵達桃園國際機場，原本情資顯示有10人返台，但有3人在柬埔寨因不知明原因未登機，還有3人轉搭其他航班，預計深夜抵達。下午返台7人中，有4人在屏東的家屬已向警方報案，所以會請他們協助釐清案情，待完成人口販運被害人鑑別程序後，再由屏東縣警局刑警大隊帶回屏東。

    另外3人因家屬並未報案，在協助警方調查後已自行前往防疫旅館。同班機的旅客有1名來自彰化，下機後自行向警方陳述遭到詐騙，也願意配合警方調查，與另外4名關係人完成檢疫手續後，將一起前往航警局完成人口販運被害人鑑別程序。

    今日返台的一名女子回憶，7月底，一名在柬埔寨的朋友透過網路跟她聯絡，介紹她海外工作的機會，出發當日，她與另外十多人一起前往，到了當地之後就被帶到山上，期間可以用手機跟家人聯絡、報平安，沒有被虐待、毆打，工作內容就是不停地敲鍵盤輸入文書資料，這段時間只領到300美元（約新台幣9000元），沒有拿到其他薪水。

    該女子強調，因為最近很多人都陸續回台灣，所以家人也希望她趕快回家，她跟其他朋友討論之後就決定一起返台，她自認「沒有遭綁架」，家人付給公司的不是贖金而是「工作賠償金」，用來償還她在柬埔寨的住宿費用及日常開銷。

    另外一名男子則向警方表示，他是被朋友騙到柬埔寨從事詐騙工作，平常被要求招募台灣人前往柬埔寨，但在那邊工作了一個多月都沒有騙到人，集團就叫他自己打包回台灣。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    今天將有10名與柬埔寨詐騙有關的國人返回台灣，警方在機場核對身分，並在結束通關後進行人口販賣被害人鑒定的工作。（記者姚介修攝）

    今天將有10名與柬埔寨詐騙有關的國人返回台灣，警方在機場核對身分，並在結束通關後進行人口販賣被害人鑒定的工作。（記者姚介修攝）

    今天將有10名與柬埔寨詐騙有關的國人返回台灣，警方在機場核對身分，並在結束通關後進行人口販賣被害人鑒定的工作。（記者姚介修攝）

    今天將有10名與柬埔寨詐騙有關的國人返回台灣，警方在機場核對身分，並在結束通關後進行人口販賣被害人鑒定的工作。（記者姚介修攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國人遭誘騙至柬埔寨 羅秉成：已有70多人被檢警偵查
    2022/08/23 14:44

    國人遭誘騙至柬埔寨 羅秉成：已有70多人被檢警偵查
    獨家》憲兵退役被騙淪柬埔寨「豬仔」 透過警官特殊管道付贖2萬美金救出
    2022/08/22 16:40

    獨家》憲兵退役被騙淪柬埔寨「豬仔」 透過警官特殊管道付贖2萬美金救出

    星級料理的靈魂 主廚香氣魔法大公開
    靠1支藏起來手機秘密連絡...5青年柬埔寨劫後餘生 激動抱著刑警
    2022/08/22 15:37

    靠1支藏起來手機秘密連絡...5青年柬埔寨劫後餘生 激動抱著刑警
    新竹男為賺錢赴柬埔寨險淪「豬仔」 家人疑遭誘拐報警救回
    2022/08/22 09:45

    新竹男為賺錢赴柬埔寨險淪「豬仔」 家人疑遭誘拐報警救回

    高房價效應 北客外移首選春城台北港
    伍麗華再助5國人逃離柬埔寨！警政署談8小時接力救援過程
    2022/08/22 06:21

    伍麗華再助5國人逃離柬埔寨！警政署談8小時接力救援過程
    網友po文點名高雄人蛇已騙200多人到柬埔寨 警證實他出境
    2022/08/21 19:26

    網友po文點名高雄人蛇已騙200多人到柬埔寨 警證實他出境
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播