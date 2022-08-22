靠1支藏起來手機秘密連絡...5青年柬埔寨劫後餘生 激動抱著刑警

柬埔寨劫後餘生，一名被救青年激動的抱著刑警。（屏東警方提供）

2022/08/22 15:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕立法委員伍麗華、周春米等人援救5名被詐騙到柬埔寨的原住民青年，21日晚間返回台灣，屏東縣刑警大隊長陳志埕率隊在桃園機場等候並接續相關的偵辦工作，5人劫後餘生，看到警察到場都鬆了一口氣，激動的抱住刑警，感謝終於回到台灣了。

這5名被詐騙到柬埔寨工作的原住民青年有4人為屏東縣籍，1人為高雄市籍，他們有的是從網路上高薪所騙，有的是被朋友拉過去，到了當地後，就被要求交出手機、護照，控制行動，白天與家人連絡時都有人在旁監視，因此不能講真話，都只能說過得很好，只有晚上較自由，但因為沒有手機無法連絡，所幸5人中其中有一人，因為有2支手機，繳出一支後還偷偷的留下1支手機，5人就靠這支手機祕密的和家人連絡，對外連絡求助，由於不易充電，因此手機使用時也特別小心，連絡完就關機，所以才能撐到獲救。

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立委伍麗華等人進行救援時，向善心人士募得款項後，與柬埔寨方面溝通，每人交付10至15萬元的出國欠款，交款後5人被釋放，準備從柬埔寨轉機到泰國的過程中，還因程序問題被留置，5人更擔心被抓回，一路上擔心害怕，直到抵達桃園機場時才鬆了一口氣，看到偵辦的員警到場，有人激動的抱住刑警，終於安全了。

屏東縣警局長劉印宮表示，5人下機前，屏東縣刑事警察大隊大隊長陳志埕就率隊前往桃園機場等候，等待人員安全抵達後即接續偵查，追查幕後集團，表明海外救援各部會都全力援助，也呼籲國人別再被高薪、包吃包住、工作輕鬆等誘騙到國外。

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5名被救出的青年由警方護送追查。（屏東警方提供）

5名被救回的青年辦理相關通關程序。（屏東警方提供）

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