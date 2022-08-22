伍麗華助家屬 救回5困柬埔寨原民

立委伍麗華再救回受困柬埔寨的5名原鄉青年，返回台灣。（立委伍麗華提供）

2022/08/22 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨原住民立委伍麗華透過免息借款，協助家屬贖回受困柬埔寨的原鄉青年，獲得廣大關注，後援陸續湧到，昨晚再有新進展，深夜十點二十分許五名屏縣原鄉青年平安返抵國門，救援人數已達到十二人。

提供免息借款 已救回12人

伍麗華前天凌晨在曾經在臉書發布訊息，表示「一早服務處就來了四個家庭，助理們協助確認借款、匯款每一項工作。可以期待明天晚上又能迎回四個受困的孩子」；而文中所指的四個孩子，經伍麗華昨晚證實，其實是五名青年，三女二男，均來自屏東縣，從金邊經泰國曼谷，於昨晚深夜十點多平安返抵國門。

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尚有9人待援救 積極協助

伍麗華協助柬埔寨救援行動，一個多月來已接獲逾二十件的家長陳情，她表示，包括及時通報警方在機場攔下的多位青年，加上前天返台一人、昨晚五人，共已救回十二人；原來另有九人待援，但是因為消息傳出，越來越多原鄉家庭向她求援，目前持續積極協助處理中。

警方持續追查幕後集團

另據了解，屏東警方昨天也派人員到桃園機場接人，但主要為十八歲鄭姓男子及張姓男子，他們疑似遭日前落網的林姓男子誘騙出國，因為家人在台灣借錢付贖金才平安返台。為追查幕後集團，警方昨天專程北上釐清，全力偵辦中。

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