人蛇集團3高層提抗告 高院駁回羈押禁見確定

人蛇集團李振豪等３高層成員不服一審裁定羈押禁見提起抗告，高院今均駁回確定。（記者楊國文攝）

2022/09/16 19:39

〔記者楊國文／台北報導〕曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪等９人，與柬埔寨人蛇勾結，誘騙85名國人赴柬國，檢方2日依違反組織犯罪防制條例、買賣人口等罪起訴9人，並將在押的李等6人移審。台北地院原本裁定李等6人均交保，但高等法院認定李等4人有逃亡之虞，撤銷發回更裁，北院日前將李、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等4名集團高層均羈押禁見。李、林、陳等3人不服提起抗告，高等法院認定李等3人有羈押必要，將抗告駁告確定，3人至少遭羈押禁見3個月。

北院本月2日裁定李振豪等6人交保理由指，李振豪等6人涉犯刑法買賣人口等罪的嫌疑重大，為5年以上重罪，且涉及境外犯罪，尚有共犯在境外未到案，有相當理由認定6人有逃亡之虞，及有羈押原因，不過，6人都有固定住居所，陳思瑋與女友同住，另5人皆與家人同住，同時都有固定工作，若能提出相當具保金額，搭配限制住居、出境、出海、定期向派出所報到等措施，即無羈押必要。

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北院因此裁定李振豪70萬元交保；林晉宇40萬元；陳思瑋、鄭學鴻各30萬元；黃炫逢、陳均翰各20萬元，6人均限制出境、出海及住居，每週須向住居處轄區派出所報到。

經檢方抗告，高等法院將李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等4人部分，撤銷發回北院更裁，鄭學鴻、陳均翰，由於不是主導者，且無串、滅證之虞，維持原交保裁定。

北院本月9日改為裁定李等4人羈押禁見的理由與高院撤銷發回理由大致相同，指出李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等4人，均為集團較高階層的核心人員，分別負責接洽、分派任務、招募、保管基金零用金、協助監視等，且犯罪嫌疑重大，同時更加熟悉集團內部分工、金流去向，並具有較高可能與尚未到案的共犯、證人進行串、滅證，因此4人均改裁羈押禁見。李、林、陳等3人不服裁定，提起抗告。

高院認定，李等3人涉犯販賣口人口罪嫌重大，均為集團較高階層的核心人員，且此案屬境外犯罪，多數共犯仍在柬埔寨，李3人和目前多名未到案的共犯、證人有勾、滅證之虞，均有羈押原因，且有羈押禁見必要，因此今晚駁回3人抗告確定。依規定，李等人至少被羈押禁見3個月。

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