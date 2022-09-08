最大人蛇集團6煞押不成 檢抗告

竹聯幫東堂大哥李振豪涉嫌成立國內最大人口販運集團，起訴後獲交保，北檢不服提出抗告。（資料照）

2022/09/08 05:30

觸犯聯合國明定應打擊的跨國組織犯罪 起訴後全交保

〔記者錢利忠／台北報導〕竹聯幫東堂大哥李振豪及同夥林晉宇等九人，涉嫌成立國內最大人口販運集團，勾結柬埔寨人蛇，誘騙八十五名國人赴柬，台北地檢署起訴時痛批李男等九人為聯合國公約明定應打擊的跨國組織犯罪，重創我國的國際形象，原在押的李振豪等六嫌均被法院裁定交保；北檢考量仍有共犯未到案，且尚有多名被害者仍未營救回台，不服院方的交保裁定，昨以有逃亡、串滅證之虞等理由，向高等法院提出抗告。

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誘85人赴柬 還有67人生死未明

台北地院裁定交保理由指出，李振豪等六人涉犯刑法買賣人口等罪的嫌疑重大，為五年以上重罪，且涉及境外犯罪，尚有共犯在境外未到案，有相當理由認定六人有逃亡之虞及有羈押原因；但六人都有固定住居所，陳思瑋與女友同住，另五人皆與家人同住，也多有固定工作，若能提出相當的具保金額，搭配限制住居、出境、出海、定期向派出所報到等措施，即無羈押的必要，因此裁定六人各廿萬至七十萬元交保候傳，皆「三限」並每週至派出所報到一次。

檢方調查，八十八名受害國人之中，有三人在出國前及時脫身，其餘八十五人被騙到柬埔寨，只有十八人成功被救回，剩餘的被害人迄今仍被人蛇集團拘禁於海外，生死未明。

共犯未到案 檢認為有逃亡之虞

六名被北院裁定交保的被告，分別為李振豪以七十萬元交保；林晉宇以四十萬元交保；陳思瑋、鄭學鴻各卅萬元交保；黃炫逢、陳均翰各廿萬元交保，六人均被裁定限制出境、出海及住居，每週須向住居處轄區派出所報到。

北檢起訴時痛批李男等九人，侵害人權甚鉅，屬於高度組織及分工的跨國詐欺、人口販運，為聯合國公約明定應打擊的跨國組織犯罪，重創我國的國際形象，建請法院依被告所扮演角色及犯後態度等情狀，各量處適當之刑。檢方雖查出李振豪等人與竹聯幫關係密切，不過相關被告偵查時，均否認有幫派背景。

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