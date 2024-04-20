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投料不慎引燃大火濃煙 聯成化學挨罰500萬元確定

聯成化學林園廠發生大火，濃煙密布。（資料照。記者張忠義攝）

聯成化學林園廠發生大火，濃煙密布。（資料照。記者張忠義攝）

2024/04/20 18:20

〔記者吳政峰／台北報導〕聯成化學旗下的林園廠，2021年間進料時操作不慎，火星掉落裝有棕櫚酸的太空包上，意外引發大火，大量粒狀污染物飄散，造成嚴重空氣污染。高雄市環保局認定違反空氣污染防制法等規定，開罰500萬元。聯成不服興訟，日前最高行政法院駁回確定。

判決指出，聯成林園廠從事其他酯類化學製造程序，2021年1月29日發生火災，煙霧瀰漫，影響周遭地區的空氣品質，經高雄市消防局到場稽查，在廠區周界外發現明顯粒狀污染物，散布於空氣中。

環保局入廠稽查，認定林園廠當日進行棕櫚酸加異辛醇製造成棕櫚酸乙基己酯，因長期人工投料，於進料時操作不慎，棕櫚酸固體微粒掉入反應器破損的保溫層，棕櫚酸因高溫分解發生燃燒，火星由位在2樓半的反應器掉落至1樓備料區，7包、共4.2噸的棕櫚酸太空包被點燃，火勢蔓延燒損同為入料的異辛醇管線後，造成大火，產生大量且濃厚粒狀污染物散布於空氣中，造成污染。

環保局認林園廠違反空氣污染防制法，大量排放空氣污染物嚴重影響附近地區空氣品質，情節重大，依公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則、環境教育法等規定，裁罰500萬元及環境講習8小時。林園廠不服，興訟抗罰。

一審高雄高等行政法院指出，反應器投料口下方附近保溫層，前一天已出現冒微量白煙異常情形，員工未能藉由定期維護檢查查知保溫層已生破損，致長期累積棕櫚酸粉末因長期受熱裂解，變質為可於攝氏190℃自氧化造成自燃物質，已冒微量白煙異常情形。

一審認為，員工未意識嚴重性僅灌水處置，事發日仍持續操作反應器，進行投料進行製程，終致掉入反應器破損保溫層的棕櫚酸固體微粒，因高溫分解發生燃燒，引燃大火空污。全案屬應注意、能注意而不注意，依行政罰法第7條規定，自應推定有過失，環保局開罰無誤，判林園廠敗訴。

二審最高行政法院表示，林園廠操作製程的合成行為，應注意而未注意反應器槽壁與保溫層已破損、存有間隙，且長期人工進料，不慎將棕櫚酸固體微粒掉入該間隙，因熱裂解引發火災，屬設備維護及人為操作疏失所致，非屬天災等不可抗力因素，一審判決無誤，日前駁回林園廠上訴，全案確定。

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