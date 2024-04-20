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豬肉攤女員工5指遭絞斷 老闆：薪水照算代找保母幫帶小孩

豬肉攤女員工手掌捲入絞肉機，連同絞肉機一起送醫院救援。（秀傳醫院提供）

豬肉攤女員工手掌捲入絞肉機，連同絞肉機一起送醫院救援。（秀傳醫院提供）

2024/04/20 17:13

〔記者湯世名／彰化報導〕太佛心！彰化市一家豬肉攤28歲越南籍女員工在操作絞肉機時，右手不慎被捲入絞肉機內，5根手指都絞斷，縫了上百針，術後復健是條漫漫長路，女員工的老闆說早就把她當自己女兒看待，發生這樣的事情很難過，他們會負擔醫療費用，女員工住院期間薪水照算，也會幫忙找保母，幫她帶兩個年幼的小孩。

這起驚悚意外發生在18日上午8點多，這名豬肉攤的女員工疑似在操作絞肉機時，右手掌被捲入絞肉機的齒輪中，當場痛得哀嚎，5隻手指都被絞斷一旁員工見狀也嚇壞，趕緊關閉開關並向消防局報案。秀傳醫院副院長李宗勳指出，女員工右手掌5根手指全部受損，神經、血管、骨頭都受損，縫了上百針，還需要觀察72小時，觀察軟組織是否也有受損狀態，將安排傷口照護及復健。

據了解，該名受傷的女員工，嫁到台灣很多年，育有2名子女，分別就讀幼兒園大班及小班，為了賺錢貼補家用，她在豬肉攤從清晨3點工作到中午12點，至今已經1年多，也因為絞肉工作需要有經驗，就讓她負責，是一位很認真的員工。

豬肉攤老闆表示，他們平常絞肉時，手套要戴2層，內層是衛生手套，外層是棉手套，若遇有肉塊被機器卡住，都會拿1支平頭棍子將肉壓下去；該名女員工應該是直接用手去壓肉，才會整隻右手掌被絞進去。

老闆說對她視如已出，把她當自己女兒看待，一個月待遇4萬多元；當天發生手掌遭捲入意外，他們立即放下手邊工作，在醫院等到晚上手術結束才返家休息；發生這樣的事情，大家都很難過，他們會負擔醫療費用，女員工住院期間薪水照算，也會幫忙找保母，幫她帶兩個年幼的小孩。

豬肉攤女員工右手掌捲入絞肉機，5根手指嚴重受損，業者心疼說住院期間薪水照算，還幫找保母帶小孩。 （秀傳醫院提供）

豬肉攤女員工右手掌捲入絞肉機，5根手指嚴重受損，業者心疼說住院期間薪水照算，還幫找保母帶小孩。 （秀傳醫院提供）

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